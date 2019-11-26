HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı
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HDP Esenyurt ilçe Eş Başkanı Ayfer Y.'nin de bulunduğu 7 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
HDP Esenyurt ilçe Eş Başkanı Ayfer Y.'nin de bulunduğu 7 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yasa dışı bildiri dağıttıkları tespit edilen HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklandı.
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