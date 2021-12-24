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HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak

24.12.2021 11:42
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım'ın ilk duruşması Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım'ın ilk duruşması Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yıldırım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgüt üyeliği kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 Kasım 2021 tarihinde gözaltına alınan Behçet Yıldırım, Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında dosyası bulunan Behçet Yıldırım'ın her iki dosyası birleştirildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada mahkeme heyeti, Behçet Yıldırım'ın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Gizlilik kararı bulunan savcılık iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle gizlilik kararı kalktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dijital veriler, tanıkların beyanıyla Behçet Yıldırım'ın örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği, örgüt ile organik bağı olduğu gerekçesiyle 'örgüt üyesi' olduğu öne sürüldü.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, güvenlik güçleri tarafından sağ olarak yakalanan Mehmet Akcan isimli teröristin ifadesinde, 2016 yılında güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmadan sonra Behçet Yıldırım'ın örgüt üyeliğinden tutuklanan Akçalı köyü eski Muhtarı Hüseyin Doymaz ile görüşerek, "Bizim çocuklarda sıkıntı var mı" diye sorduğunu söyledi.

Behçet Yıldırım'ın 2017 yılındaki 4 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonda yaralanan terörist Abuzer Arıca'yı tedavi etmek için irtibata geçtiği, ayrıca cep telefonu (baz) sinyalinin operasyondan sonra aynı bölgeden geldiği iddianamede yer aldı.

K.Y. isimli şüpheli, Behçet Yıldırım'ın 2017 yılındaki operasyonda yaralanan Abuzer Arıca isimli teröristin tedavisini yapmak için görüştüğünü, "Emin bana, 'Behçet Yıldırım, Abuzer Arıca'nın yanına gidiyor, onunla görüşüyor, kendisi de doktor zaten' dedi" şeklinde ifade verdi.

M.A. isimli şahıs ise ifadesinde, Behçet Yıldırım'ın milletvekili adayı olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde adayların isimlerinin örgüt mensupları tarafından verildiği yönünde beyanda bulundu.

C.Ç. ve N.Ç. isimli şüpheli şahıslar da ifadelerinde Behçet Yıldırım'ın, Kemal Bal isimli terörist ile örgüte katılmadan önce köyde sık sık görüştüğünü aktardı. - ADIYAMAN

HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak

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Halkların Demokratik Partisi, Behçet Yıldırım, Milletvekili, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak - Son Dakika
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