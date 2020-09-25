HDP eski saymanı Zeki Çelik, Altınoluk'ta gözaltına alındı - Son Dakika

HDP eski saymanı Zeki Çelik, Altınoluk'ta gözaltına alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde polis tarafından yapılan Kobani operasyonu kapsamında, HDP'nin eski saymanı Zeki Çelik, kaldığı villada gözaltına alındı.

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