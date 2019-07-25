HDP etkinliğinde terör örgütü propagandası iddiası
1 saat önce
İzmir'in Menemen ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:37 Kaynak: AA
'in Menemen
ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı
, HDP'nin, 21 Temmuz'da Asarlık
Mahallesi'nde organize ettiği bir programda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Menemen, Buca
ve Karabağlar
ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
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