Son Dakika Haberleri: HDP etkinliğinde terör örgütü propagandası iddiası
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HDP etkinliğinde terör örgütü propagandası iddiası

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin, 21 Temmuz'da Asarlık Mahallesi'nde organize ettiği bir programda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Menemen, Buca ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
HDP etkinliğinde terör örgütü propagandası iddiası
Halkların Demokratik Partisi, Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:37 Kaynak: AA
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