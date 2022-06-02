Hdp: "Faili Kolluk Gücü veya Bağlı Personel Olan Kadın Cinayetleri İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulsun"

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, faillerinin kolluk gücü veya bağlı personellerin olduğu kadın cinayetlerinin araştırılması, cezasızlık yoluyla bu kişilerin korunmasının önüne geçilmesi ve bütüncül politikaların geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, failleri kolluk gücü veya bağlı personel olan kadın cinayetleriyle ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Önergede, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin gittikçe yaygın bir hal aldığı, faillerinin devletin kolluk gücüne bağlı çalışan personellerin olduğu kadın cinayetlerinin gittikçe arttığı belirtilerek, "Ancak bu cinayetlerin birçoğu ya cezasız kalmakta ya da bunlara yayın yasakları getirilerek hakikatler kamuoyundan gizlenmektedir" denildi. Önergede, şu ifadeler yer aldı:

"KADIN CİNAYETLERİNİN YAŞANMASINA ZEMİN OLAN SAHNELERDEN BİRİ VE BELKİ DE EN YAKICISI, ÇATIŞMA ORTAMLARIDIR"

"Kadın cinayetlerinin yaşanmasına zemin olan sahnelerden biri ve belki de en yakıcısı, çatışma ortamlarıdır. Tarihsel olarak da bakıldığında birçok ülke özelinde karşımıza çıktığı gibi çatışma süreçlerinde kadınların bedenlerinin şiddet sahnesine dönüşmesi yaygın biçimde yaşanmaktadır. Her ne kadar Türkiye'de uzun yıllardır süren çatışma süreci bu örneklerden farklılıklar taşısa da bu sürecin kadına yönelik şiddet açısından yakıcı sonuçlar doğurduğu açıktır.

"BARKIN'IN ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ'NİN SAHA PERSONELİ OLDUĞU VE MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

15 Mayıs günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde çöp toplama alanında, Sakine Kültür'ün işkence edilmiş ölü bedeni bulunmuş, Kültür'ün bıçaklandıktan sonra yakıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özel Hareket Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, mahkemede Kültür'ü işkenceyle katlettiğini itiraf etmiştir. Ayrıca İbrahim Barkın'ın dört yıl boyunca Kültür'e sistematik bir şekilde cinsel şiddet uyguladığı, tehdit ettiği ve birçok kez işkence yaptığı basına yansımıştır. Barkın'ın, paramiliter yapılarla ilişkileri olduğu iddia edilmiştir. Yine, Barkın'ın Jandarma Genel Komutanlığı Güvenlik Korucuları İşlem Şube Müdürü, Osmanlı Ocakları Şırnak İl Başkanı ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü gibi birçok isimle fotoğrafları mevcuttur. Barkın'ın ayrıca Şırnak İl Özel İdaresi'nin saha personeli olduğu ve maaş aldığı ortaya çıkmıştır.

"APAYDIN'IN, KORUCUBAŞI NİHAT CAV TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Benzer şekilde, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kasım ayından bu yana haber alınmayan Remziye Apaydın'ın, korucubaşı Nihat Cav tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. Cav, Apaydın'ın cenazesini evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmiştir. Cav'ın birden fazla kadına cinsel şiddet uyguladığı ve telefonla irtibata geçtiği çoğu korucu 50'ye yakın kişinin aynı nedenle gözaltına alındığı basına yansımış ancak dosyaya getirilen kısıtlama kararı nedeniyle detaylara ulaşılamamaktadır.

"KOLLUK TARAFINDAN KADINA VE ÇOCUĞA YÖNELİK İŞLENEN ONLARCA SUÇ, BU BAĞI İNKAR EDİLEMEZ BİR GERÇEK OLARAK ÖNÜMÜZE KOYMAKTADIR"

Peş peşe ortaya çıkan bu iki cinayet Uzman Çavuş Musa Orhan'ın İpek Er'i ölüme sürüklemesini bir kez daha akıllara getirmiştir. Kadınlar başta olmak üzere Türkiye kamuoyu, failleri kolluk veya korucu olan bu cinayetlerin yıllardır Türkiye'de süren çatışmalar ve militarist politikalarla bağını kurmaktadır. Van'ın Gürpınar ilçesinde Korucu Tekin Gülaçtı'nın, zihinsel engelli 2'si çocuk 3 kardeşe nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçici köy koruculuğu yapan 30 yaşındaki S.D. isimli erkeğin, 8 çocuğu sistematik cinsel istismara maruz bıraktığı, Van'da görev yapan uzman çavuş Talip K.'nın, lise öğrencisi iki çocuğu istismar ettiği, Diyarbakır'da eski JİTEM itirafçısı ve korucubaşı Murat İpek'in, Aleyna Avcı'yı ateşli silahla katletme girişiminde bulunduğu, uzman çavuş Aslan A.'nın, Şırnak'ta 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ve burada tek tek sayamadığımız kolluk tarafından kadına ve çocuğa yönelik işlenen onlarca suç, bu bağı inkar edilemez bir gerçek olarak önümüze koymaktadır.

"FAİLLERİN KOLLUK GÜCÜ, KORUCU VEYA PARAMİLİTER YAPILARIN OLDUĞU KADIN CİNAYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI ELZEMDİR"

Nitekim faillerin cezasız bırakılması veya bu cinayetlere ilişkin hakikatlerin dosyalara gizlilik kararı getirilerek saklanmasının bu şiddetin artmasına ve yaygınlaşmasına neden olduğu açıktır. Faillerin kolluk gücü, korucu veya paramiliter yapıların olduğu kadın cinayetlerinin araştırılması, yaşanan hakikatlerin açığa çıkarılması, faillerin yargılanması ve bu türden cinayetlerin bir kez daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması için bir meclis araştırma komisyonun kurulması elzemdir."