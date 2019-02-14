Son Dakika Haberleri: Hdp, Gaziantep'te DSP Adayı Doğan'ı Destekleyecek

Hdp, Gaziantep'te DSP Adayı Doğan'ı Destekleyecek

20 dakika önce

HDP'nin, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyeceği bildirildi.

Hdp, Gaziantep'te DSP Adayı Doğan'ı Destekleyecek, System.String[]
HDP'nin, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyeceği bildirildi.

HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.

Gaziantep'te, parti olarak tercihlerini DSP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan'dan yana kullanacaklarını dile getiren Kılıç, Nizip ilçesinde ise Bedirhan Bayındır'la seçime gireceklerini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Celal Doğan, Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı

MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp, Gaziantep'te DSP Adayı Doğan'ı Destekleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]