HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti - Son Dakika
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HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti

05.05.2022 14:22

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten aileler, Ankara'daki HDP Genel Merkezi binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı. Polis, gerginliği yatıştırmak için müdahale etti.

Bu sabah HDP Genel Merkezi'ne gelen evlat nöbeti tutan babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

"EVLADIMI GETİRİN BANA"

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana." ifadelerini kullandı.

HDP Genel Merkezi önünde ikinci gerginlik

"HİÇBİR ZAMAN KÜRT HALKINA SAHİP ÇIKMADINIZ"

Baba Süleyman Aydın da 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz.' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz."

GERGİNLİK ÇIKTI

Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olay sırasında babalar, parti genel merkezine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a da tepki gösterdi.

HDP Genel Merkezi önünde ikinci gerginlik

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öğleden sonra binanın önünde tansiyon yine yükseldi. Parti görevlileri ile ikinci kez yaşanan arbedeye müdahale eden polis, tarafları ayırdı. Bina çevresinde önlem alan polis, aileleri güvenli bir alana çekti. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

HDP Genel Merkezi önünde ikinci gerginlik
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Son Dakika Güncel HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti - Son Dakika


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