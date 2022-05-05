HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı

05.05.2022 15:49

Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.

Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

Polisin parti genel merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı

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HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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