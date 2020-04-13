HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bir yönetememe kriziyle karşı karşıyız. Dün geceki istifa ve kabul etmeme hali de bu yönetememe krizinin daha çok görünür olmasıyla sonuçlanmıştır. Soylu'nun istifasında bile iktidara rant devşirmeye çalışıyorlar ama bunu başaramıyorlar." dedi.

Beştaş, Meclis'te, HDP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaşamı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için daha iyi bir yönetime ve güçlü tedbirlere ihtiyaç olduğunu savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına değinen Beştaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından bu istifa kabul edilmedi. Bütün insanların hayatını sokağa çıkma yasağıyla tehlikeye atan bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı, istifa etmeden önce sokağa çıkma yasağını Cumhurbaşkanıyla birlikte aldığını hatta onun bilgisi dahilinde olduğunu ifade etmişti ama dünkü istifasında ise bunun kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi. Kendisiyle açıkça çelişen bir beyan olduğunu görüyoruz. Karşılıklı birbirlerini aklama durumuna düşmüş durumdalar. Bir yönetememe kriziyle karşı karşıyız. Dün geceki istifa ve kabul etmeme hali de bu yönetememe krizinin daha çok görünür olmasıyla sonuçlanmıştır. Soylu'nun istifasında bile iktidara rant devşirmeye çalışıyorlar ama bunu başaramıyorlar."

İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşmelerinin, TBMM Genel Kurulunda devam ettiğini anımsatan Beştaş, kanun teklifinin koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanmadığını söyledi.

Teklifin, 70 maddeden oluştuğunu ancak koronavirüs salgınıyla ilgili sadece bir maddenin bulunduğunu dile getiren Beştaş, "Bu kadar can pazarı, her gün 100'e yakın ölüm yaşanırken, dünya bu koronavirüsle mücadele edip en üst düzeyde tedbirler alırken, AKP ve MHP'nin gündemi kendi 70 maddelerini geçirmek." dedi.

Salgın sebebiyle maksimum 3 madde ile cezaevlerinde bulunan 295 bin tutuklu ve hükümlünün yaşam hakkının güvenceye alınabileceğini belirten Beştaş, "70 maddeye ihtiyacımız yok. Bu konuda kadın ve çocuğa yönelik suçlar hariç olmak üzere hepsinin mutlak suretle cezaevi dışına çıkması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Bu arada basın toplantısına katılan milletvekilleri, cezaevinde bulunan bazı eski HDP milletvekillerinin resimleri ile bazı dövizleri ellerinde tuttu.