HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ekonomisiyle, eğitim, sağlık ve yargı sistemiyle zaten halklarına güven vermeyen bir iktidar, pandemi tedbirleri sırasında tamamen dengesini kaybetmiştir. Bozulan dengeyi bir nebze olsun onarmak adına ise insanların ölmeleri göze alınarak sosyal yaşam hareketlenecek, AVM'ler açılacak." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sürecin kamuoyuna yansıdığının aksine büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü öne sürdü.

Her gün yapılan test sayılarının azalmasının cevabının derhal verilmesi gerektiğini belirten Beştaş, "Sayının daha az gösterilmesi için test sayılarında bir azalma söz konusu. Amaç diğer ülke örneklerini geçmemek. Ancak oransal olarak bakıldığında Türkiye, İran ve benzeri durumun çok daha vahim olduğu örnekleri çoktan sayı bazında aşmış ve maalesef ABD ile yarışır bir pozisyona gelmiştir. Bunu sadece paylaşılan resmi verilere bakarak söylememiz mümkün." diye konuştu.

Koronavirüsün "yatay seyir izlediği" açıklamalarına canıgönülden inanmak istediklerini ancak inanılır gibi olmadığını savunan Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ortasında Türkiye'de hayat askıya alınmışken, çöken ekonomiyi kurtarmak için şimdiden gizli hazırlıklar yapılıyor. Bu söylemler de hayatın normal akışına zemin hazırlamak için geliştirilen söylemlerden ötesi değil. Ekonomisiyle, eğitim, sağlık ve yargı sistemiyle zaten halklarına güven vermeyen bir iktidar, pandemi tedbirleri sırasında tamamen dengesini kaybetmiştir. Bozulan dengeyi bir nebze olsun onarmak adına ise insanların ölmeleri göze alınarak sosyal yaşam hareketlenecek, AVM'ler açılacak. Peki sonra ne olacak? Ölümler ardı ardına gelirken daha önce yaptıkları gibi ölüm nedenlerini açıklamayacaklar. Çünkü 'koronavirüsten yaşamını yitirenlerin yakınları dışında kimsenin ruhu duymasın, ölenler ölsün, kalan sağlar bizimdir' mantığıyla hareket ediyorlar."

-"Pandemiyle değil toplumla mücadele eden bir iktidar"

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanlığınca ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Beştaş, Gülüşken'in hem AK Parti üyesi hem de milyoner olduğu iddialarının yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Bazı belediyelerin yardımlarının engellendiğini savunan Beştaş, "AKP iktidarı bu kampanyaları engelleyerek tarihe yeni bir kara leke daha eklemiştir." ifadesini kullandı.

Beştaş, İçişleri Bakanlığının sosyal medyayı takibe aldığını öne sürerek "Koronavirüs günlerinde 6 bin 362 sosyal medya hesabının incelemede olduğu, 855 şüphelinin tespit edildiği ve 402 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Pandemiyle değil toplumla mücadele eden bir iktidar ve onu temsil eden bir İçişleri Bakanıyla karşı karşıyayız." görüşünü savundu.

TBMM Genel Kurulunun çalışmamasını eleştiren Beştaş, "Bu dönemde halkın temsilcileri olan milletvekilleri çalışmıyor. Halbuki çare üretmesi gereken en önemli mekanizma Meclis'tir. Bu iktidar 100. yılında halka, parlamentoyu kapatmıştır. Meclis'in derhal toplanması ve TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına başlaması gerekir." dedi.