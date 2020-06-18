HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Salgının devam ettiği bu dönemde hiçbir sınav öğrencilerimizin hayatından daha kıymetli değildir.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Salgının devam ettiği bu dönemde hiçbir sınav öğrencilerimizin hayatından daha kıymetli değildir. Bu nedenle YKS'nin bir an önce ertelenmesi gerekiyor." dedi.

Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

HDP'nin biri Edirne, diğeri Hakkari olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlandırmayı planladığı "demokrasi yürüyüşü"ne katılanların dün Diyarbakır Bismil'de saldırıya uğradığını iddia eden Beştaş, yürüyüşün engellemelere rağmen büyük bir coşkuyla devam ettiğini, bu etkinliğe ilişkin farklı kesimlerden partilerine destek geldiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) can yakmaya devam ettiğini söyleyen Beştaş, hükümetin salgınla mücadele sürecini iyi yönetemediğini ileri sürdü.

Cezaevlerindeki mahkumlardan 452'sine Kovid-19 teşhisi konulduğunu, bunlardan 6'sının hayatını kaybettiğini aktaran Beştaş, 354 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Salgına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasının büyük bir risk olduğunu ifade eden Beştaş, " Hükümet, salgın sürecinde veremediği sınavı öğrencilere yüklüyor. Milyonlarca öğrenciyi koronavirüs olabileceği bir ortama gönderiyor. 2,5 milyon öğrencinin hayatı tehlikeye atılıyor. Salgının devam ettiği bu dönemde hiçbir sınav öğrencilerimizin hayatından daha kıymetli değildir. Bu nedenle YKS'nin bir an önce ertelenmesi gerekiyor." dedi.

"Sistematik sansür uygulanıyor"

Uzun zamandan beri HDP'li yöneticilere ulusal televizyon kanallarında söz hakkı verilmediğini ifade eden Beştaş, bu şekilde yapılan tek taraflı yayıncılıkla halkın haber alma hakkının engellendiğini öne sürdü.

İktidarın medya sahiplerine sermaye sağladığını, bunun karşılığında bütün kanallarda kendi propagandasını yaptırdığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Halk, siyasi partiler arasındaki söylem farkı ve rekabeti medya üzerinden takip eder. Ancak bizlere bu imkan sağlanmıyor ve HDP'ye yönelik sistematik olarak sansür uygulanıyor. Bazıları 'Biz özel kurumuz bizi bağlamaz.' diyor. Bunu kabul etmiyoruz zira özel bir hastane, 'Biz HDP'lileri tedavi etmiyoruz.' diyemiyorsa, özel kanallar da 'Biz HDP'lileri yayına çıkarmıyoruz.' diyemez. Zaten bu kanallar EBA TV kadar izlenmiyor. Bu kanallardan tarafsız ve bağımsız yayın ilkelerine uymalarını bekliyoruz yoksa bunlar da AKP ile giderler."

Pençe-Kaplan Operasyonu

TSK tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedeflerin imhası için devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na da değinen Beştaş, açlık ve yoksulluk sınırının yükselmesine rağmen kaynakların sınır ötesi operasyonlarla heba edildiğini öne sürerek, "İnsanlar açlıkla mücadele ederken ülke kaynaklarının bombalara, SİHA'lara, S400'lere, dağ taş bombalanmasına harcanması halkın ekonomik hakkının ihlalidir." ifadesini kullandı.

Hükümetin kıdem tazminatı konusunda yapmak istediği düzenlemenin karşısında olduklarını da belirten Beştaş, bu konuda hak mücadelesi veren sendikaların yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Bismil, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 50'ye yükseldi Listeye Tekirdağ ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 50'ye yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi         
16:05
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]