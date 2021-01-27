HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Nüfusun büyük çoğunluğu daha aşılanmadan şimdi kısıtlamaların kaldırılması, normalleşme adımları konuşuluyor ama bunun aşılanmayla paralel olması gerektiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının ve sağlık sisteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başladığı günden beri süreci yönetemediğini savundu.

Toplumun tamamının aşı haberlerine dikkatle baktığını ve yetkililerden açıklama beklediğini dile getiren Beştaş, yönetememe krizinin her alanda olduğu gibi aşı konusunda da can yakıcı bir şekilde ortada durduğunu söyledi.

Aşı konusunda hala 10 milyon rakamının yakalanamadığına işaret eden Beştaş, "Dünyada bir aşı krizi yok ama bizde büyük bir aşı krizi var. İşin garip, trajikomik tarafı kameralar önünde aşılar yapılıyor, halka aşı yaptırın çağrıları yapılıyor ama aşı yok. Önce aşıları temin edin. Nüfusun büyük çoğunluğu daha aşılanmadan şimdi kısıtlamaların kaldırılması, normalleşme adımları konuşuluyor ama bunun aşılanmayla paralel olması gerektiğini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Okulların açılmasının da konuşulduğunu dile getiren Beştaş, hala öğretmenlerin aşılanmadığına dikkati çekti.

İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine değinen Beştaş, "Yargıtay üyeliği altı gün süren bir taze Anayasa Mahkemesi üyesinden söz ediyoruz. Üstelik 107 Yargıtay üyesi evet oyu vermiş. Daha tanışmamışlar, yüzünü de görmemişler, beraber oturmamış da ama nasıl olmuşsa bir vahiy gelmiş herhalde ve onu Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar." ifadelerini kullandı.

Beştaş, İrfan Fidan'ın geçmişte baktığı davaları ve yaşanan süreçleri anlattı.

HDP'li Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenyurt ve partimize yönelik saldırılarla ilgili yandaş kanallarda bolca propaganda var. Biz bu filmi her gün izliyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor ama temel amacın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasal şiddet çeteler eliyle uygulanıyor. En son Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurlu ve diğer gazetecilere dönük saldırılar var. Türkiye'nin gözünün önünde bu saldırılar cereyan etti. Şimdi de partimize yönelik 'alışılageldik' saldırı kampanyası tek merkezden yönetiliyor. Bu, demokratik siyaseti engellemek, polis ve yargı eliyle kriminalize etmektir. Başka bir izahı yoktur. Muhalefeti kriminalize ederek partimiz şahsında aslında siyaset dışına itmeye çalışıyor. Bu yöntem başarıya ulaşamayacak."

MHP'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarını eleştiren Beştaş, "Bu, halkın iradesine pervasızca bir saldırıdır. Bunu kabul etmeyiz. HDP, karşılarında boyun eğecek, saldırıları kabul edecek bir güç değil. Vazgeçsinler. Kendi siyasal çalışmalarını bizim partimizi kapatma çağrıları olarak değerlendiriyorlar ama büyük yanılıyorlar." dedi.

Beştaş, 107 cezaevinde 2 binden fazla tutuklu ve hükümlünün "açlık grevinde" olduğunu ifade ederek, tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin duyulmasını ve cevap verilmesini istedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili CHP ve İYİ Parti'nin çalışmalarının sorulması üzerine Beştaş, kendilerinin de sistem konusunda çalışmalarının her zaman olduğunu ve geçmişte zaman zaman kamuoyuyla paylaştıklarını ancak CHP ve İYİ Parti'nin özgün çalışması konusunda bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Beştaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistemle Türkiye'nin daha fazla batağa saplandığını, bu sistemden çıkmamız gerektiğini her vesileyle söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.