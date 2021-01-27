HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.01.2021 14:19
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Nüfusun büyük çoğunluğu daha aşılanmadan şimdi kısıtlamaların kaldırılması, normalleşme adımları konuşuluyor ama bunun aşılanmayla paralel olması gerektiğini hepimiz biliyoruz.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Nüfusun büyük çoğunluğu daha aşılanmadan şimdi kısıtlamaların kaldırılması, normalleşme adımları konuşuluyor ama bunun aşılanmayla paralel olması gerektiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının ve sağlık sisteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başladığı günden beri süreci yönetemediğini savundu.

Toplumun tamamının aşı haberlerine dikkatle baktığını ve yetkililerden açıklama beklediğini dile getiren Beştaş, yönetememe krizinin her alanda olduğu gibi aşı konusunda da can yakıcı bir şekilde ortada durduğunu söyledi.

Aşı konusunda hala 10 milyon rakamının yakalanamadığına işaret eden Beştaş, "Dünyada bir aşı krizi yok ama bizde büyük bir aşı krizi var. İşin garip, trajikomik tarafı kameralar önünde aşılar yapılıyor, halka aşı yaptırın çağrıları yapılıyor ama aşı yok. Önce aşıları temin edin. Nüfusun büyük çoğunluğu daha aşılanmadan şimdi kısıtlamaların kaldırılması, normalleşme adımları konuşuluyor ama bunun aşılanmayla paralel olması gerektiğini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Okulların açılmasının da konuşulduğunu dile getiren Beştaş, hala öğretmenlerin aşılanmadığına dikkati çekti.

İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine değinen Beştaş, "Yargıtay üyeliği altı gün süren bir taze Anayasa Mahkemesi üyesinden söz ediyoruz. Üstelik 107 Yargıtay üyesi evet oyu vermiş. Daha tanışmamışlar, yüzünü de görmemişler, beraber oturmamış da ama nasıl olmuşsa bir vahiy gelmiş herhalde ve onu Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar." ifadelerini kullandı.

Beştaş, İrfan Fidan'ın geçmişte baktığı davaları ve yaşanan süreçleri anlattı.

HDP'li Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenyurt ve partimize yönelik saldırılarla ilgili yandaş kanallarda bolca propaganda var. Biz bu filmi her gün izliyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor ama temel amacın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasal şiddet çeteler eliyle uygulanıyor. En son Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurlu ve diğer gazetecilere dönük saldırılar var. Türkiye'nin gözünün önünde bu saldırılar cereyan etti. Şimdi de partimize yönelik 'alışılageldik' saldırı kampanyası tek merkezden yönetiliyor. Bu, demokratik siyaseti engellemek, polis ve yargı eliyle kriminalize etmektir. Başka bir izahı yoktur. Muhalefeti kriminalize ederek partimiz şahsında aslında siyaset dışına itmeye çalışıyor. Bu yöntem başarıya ulaşamayacak."

MHP'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarını eleştiren Beştaş, "Bu, halkın iradesine pervasızca bir saldırıdır. Bunu kabul etmeyiz. HDP, karşılarında boyun eğecek, saldırıları kabul edecek bir güç değil. Vazgeçsinler. Kendi siyasal çalışmalarını bizim partimizi kapatma çağrıları olarak değerlendiriyorlar ama büyük yanılıyorlar." dedi.

Beştaş, 107 cezaevinde 2 binden fazla tutuklu ve hükümlünün "açlık grevinde" olduğunu ifade ederek, tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin duyulmasını ve cevap verilmesini istedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili CHP ve İYİ Parti'nin çalışmalarının sorulması üzerine Beştaş, kendilerinin de sistem konusunda çalışmalarının her zaman olduğunu ve geçmişte zaman zaman kamuoyuyla paylaştıklarını ancak CHP ve İYİ Parti'nin özgün çalışması konusunda bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Beştaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistemle Türkiye'nin daha fazla batağa saplandığını, bu sistemden çıkmamız gerektiğini her vesileyle söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum         
14:14
Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak         
14:07
Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı         
13:50
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu         
13:09
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 15:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei