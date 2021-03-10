HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

10.03.2021 14:47
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadın-erkek eşitliğinin kabul edilerek içselleştirilmesi, buna dair bir duruş ve siyasi irade ortaya konulması gerektiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadın-erkek eşitliğinin kabul edilerek içselleştirilmesi, buna dair bir duruş ve siyasi irade ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması amacıyla Meclis'te komisyon kurulmasına ne sevinebildiğini ne de umutlandığını savundu. Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu kabul etmeyen bir iktidarla karşı karşıya olduklarını iddia eden Beştaş, kadına yönelik şiddetin artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta evrildiğini belirtti. Beştaş, kadına yönelik şiddetin 3-5 yaşındaki çocuktan 92 yaşındaki bir kadına varıncaya dek sınır tanımadığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin son bulması için öncelikle zihniyetin değişmesi gerektiğini dile getiren Beştaş, şöyle konuştu:

"Kadın-erkek eşitliğinin kabul edilmesi, bunun içselleştirilmesi, buna dair bir duruş ve siyasi irade ortaya konulması gerekiyor. Bunun yolu da Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanmasından geçiyor. Kadına yönelik şiddeti tartışırken, idamı tartışırken kadına yönelik şiddet önlenmiyor. Önemli olan bu konuda önleyici politikaların yaşama geçmesidir. Umarız bu komisyonda bunları birlikte başarabiliriz. Her yerde bu konudaki ısrarımızı devam ettireceğiz."

Pandemi ile mücadelede önlem alınmakta geç kalındığını iddia eden Beştaş, bu dönemde ekonomik yaşamın krizden hızlı bir şekilde çöküşe doğru yol aldığını ileri sürdü. Ekonomik desteklerde en düşük oranların Türkiye'ye ait olduğunu öne süren Beştaş, "Türkiye'de Kovid-19 kapsamında 2020 yılında yapılan toplam nakit desteği 42,8 milyar lira. Pandemi karşısında halk sağlığını koruyamayan, toplumu kendi kaderine terk eden bir iktidar gerçeği var karşımızda. Yurttaşın güven duyabileceği bir iktidar yok. Bir yıllık pandemi sürecinin sonunda çöken bir ekonomi gördük, çöken bir toplum gördük, çöken bir sağlık sistemi gördük. Her gece açıklanan turkuaz tablo aslında bu çöküşün resmini yansıtıyor." diye konuştu.

-"Ortak noktamız kadınlık paydamız"

Beştaş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Dünya Kadınlar Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin tartışmalara yönelik Beştaş, erkeklerin kadına yönelik tartışmalarda biraz geride durmaları gerektiğini söyledi. Bu paylaşımın etrafında koparılmak istenen fırtınayı tahmin etmenin güç olmadığını belirten Beştaş, "İktidar ortakları, Millet İttifakı'nın, demokrasi güçlerinin arasına bir nifak koymak, çatıştırmak için yaşananları fırsata çeviriyor. Bu konuda demokratik bir ortam olsa herkes düşüncesini söyleyecek. Bizim Akşener'le de Pervin Buldan'la da ortak noktanız ne diye soracak olursanız ilk vereceğim cevap düşünce ve ideoloji olmaz, kadınlık paydası olur. Bizler ayrı partilerde olabiliriz ama neticede biz kadın-erkek eşitliğini önemseyen, kadın özgürlüğünü savunan bir partinin temsilcileriyiz. Bu yönüyle adımızın hiçbir kadının yanında anılmasından rahatsız değiliz." ifadelerini kullandı.

Beştaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetiminin, pul üzerindeki bayrakta ilgili tartışmalara yönelik de tarihte bu tür haritaların var olduğunu söyledi. Bu sorunun muhatabının Barzani olduğunu ifade eden Beştaş, "Bu haritayı Papa'ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, İktidar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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