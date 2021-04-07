HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.04.2021 16:35
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayı anımsatan Beştaş, "AKP iktidarı, MHP ile birlikte yeni bir sörf tahtası buldu. Bununla sörf yapacak öyle görünüyor. Uzunca bir süre bu gündemin etrafında dönecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda uzun bir sinevizyon izlettiğini belirten Beştaş, "O sinevizyonda, kayyumlar, yüzbinlerce insanın KHK'lerle ihracı, milletvekillerinin hukuk dışı işkence yöntemleriyle gözaltına alınması ve vekilliklerinin düşürülmesi, Kürşatgiller, AKP iktidarının başını çektiği darbelerin hiçbiri yoktu. Bu nedenle o sinevizyonun bir kıymetiharbiyesi yoktur." ifadesini kullandı.

Beştaş, AK Parti'nin "darbe girişimi" diye nitelendirebileceği bazı bildirileri, açıklamaları çok sevdiğini ileri sürerek, "Çünkü onları bahane edip, ülkeyi yangın yerine dönüştürüyor ve kendi iktidarının bekası için her türlü hukuk dışılığa başvurmakta da sakınca görmüyor." görüşünü savundu.

Gerçek darbeci zihniyeti her zaman teşhir edeceklerini, darbecilerin kim olduğunu her fırsatta topluma anlatacaklarını ifade eden Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbeci dedikleri amiraller arasında 2019 yılından bu yana AKP iktidarının hevesle sahiplendiği Mavi Vatan doktrini öncüleri var. Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten intihar eden yurttaşın mektuplarının okunması gerekir. Türkiye'nin gerçeklerini orada görecekler aksi halde diğeri suni yaratılan gündem olmaya devam edecektir. 'Darbe bildirisi' diye nitelendirdikleri bildiriye karşı bütün kurumlar sıraya girdi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden Yargıtaya kadar açıklamalar yaptılar. Ne askeri darbe ne sivil darbe... HDP, darbeci zihniyetten en fazla mağduriyet yaşayan, bedel ödeyen, hem asker hem de sivil darbelere karşı bütün yaşamı boyunca tutum sergileyen partidir. Bu konuda sicilimiz tertemizdir, alnımız açıktır, başımız diktir. AKP-MHP koalisyonundan, ittifakından kurtulmanın tek yolu demokrasi barikatını kurmaktan geçiyor. "

Kovid-19 gündeminin önemli bir yerde durduğunu belirten Beştaş, "Salgının yayılma hızı o kadar arttı ki dünyada artık Türkiye birinci sıraya yükseldi. Bu dehşet verici bir durum. Yayılma hızında birinci sıradayken ölüm sayılarında 19. sırada gözüküyor. Bu ne demek? Ölümler gizleniyor. Yeniden pandemi konusunda yalan üzerine bir algı yapılıyor." ifadesini kullandı.

-"Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesine ilişkin açıklamalarına işaret eden Beştaş, "Senin her gün oyların erirken, yüzde 6'lara dayanmışken, seçime kadar yüzde 5'in altına inecekken sen hangi gücünle, desteğinle Anayasa Mahkemesini kapatıyorsun? Herkes bilir ki Anayasa Mahkemesinin kapatılması ya da değiştirilmesi anayasal çoğunluğu gerektirir. Aç tavuk rüyasında kendisini darı ambarında görürmüş." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Demirtaş, HDP öncülüğünde 3. bir ittifakın oluşturulabileceğinden bahsetti. Bu mümkün müdür?" sorusu üzerine Beştaş, bir seçim ittifakı gündemlerinin olmadığını belirtti.

HDP'nin hiçbir partiye ihtiyacının olmadığını dile getiren Beştaş, "Sayın Selahattin Demirtaş, görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de özellikle demokrasi güçlerinin, toplumsal muhalefetin ve demokratik dinamiklerin bu baskı rejimi karşısında ittifaklarını, seçim ittifakı demiyorum, önemli olduğunu, bu karanlıktan çıkmanın, toplumu düzlüğe çıkarmanın en önemli araçlarından biri olduğunu söylüyoruz. Bunun üzerinde her akşam televizyonlarda, yandaş kanallardan günlerce, saatlerde tartışmalar yapılıyor. Bu da AKP-MHP'nin aslında kendi bulundukları konumdan, duydukları kaygıdan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Türkiye, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak" Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei