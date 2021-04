HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaşa müşteri zihniyetiyle baktığını, başka bir bakış açısı olmadığını öne sürdü.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Ticaret Bakanının ticaret, Kültür ve Turizm Bakanı'nın turizmcilik, Milli Eğitim Bakanı'nın özel okulları vasıtasıyla eğitimcilik yaptığını iddia eden Beştaş, bakanların denetlenemediğini ileri sürdü.

Memurların bile ticaret yapamayacağını, birçok meslek alanında bağdaşmama halinin kanunla düzenlendiğini belirten Beştaş, bakanlıkla bağdaşmayan bir iş olmadığını ifade etti.

Ticaret Bakanının şirketinin olmasının etik olmadığını dile getiren Beştaş, "Her bakanlık kendi alanına dair tekel oluşturmuş. Buna Cumhurbaşkanlığı Şirket Sistemi diyebiliriz aslında. Erdoğan 'şirket gibi yöneteceğim' diyordu. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Şirket Sistemi bir kez daha ispat edilmiş oldu." diye konuştu.

"Neden soruşturulmuyor?"

Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına değinerek, "Bir şeyleri 128 kez anlattı ama '128 milyar dolar nerede' sorusunun cevabını vermedi." dedi.

Beştaş, son 3 yılda Merkez Bankası rezervleriyle ilgili ne tip işlemler yapıldığının soruşturma konusu olmadığını belirterek, "Neden soruşturulmuyor? Merkez Bankası'nın ayrıcalığı ne? Eğer başka bir ülkede olsaydı bu, -ki olmaz, başka ülkelerde bu kadar fahiş rakamlar kaybolmaz, buharlaşmaz, mutlaka bir soruşturma yapılırdı. Bu cezasızlık politikası, yeni 128 milyar dolarların kaybolacağının işareti. Bunu soruşturmazsanız, bunun cevabını vermezseniz devletin kasası soyulmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin de görevden alındığını anımsatan Beştaş, Meşe'nin 9,8 liralık test kitini bakanlığa 32 liraya satan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu iddialarının konuşulduğunu söyledi. Beştaş, takdiri kamuoyuna bıraktıklarını ifade ederek, "Bu sistemin vatandaşa bakışı sadece müşteri zihniyetiyledir. Başka bir bakış açısı yoktur." sözlerini sarf etti.

Pandemi sürecinin katliam gibi sayılarla sürdüğünü savunan Beştaş, önlem alınmadığını, aşı yapılmadığını ve şeffaflık da olmadığını öne sürdü.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet

Beştaş, 2020'de 300 kadının, 2021'in ilk üç ayında ise 188 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Bu konuda hazırladıkları tabloyu toplumda farkındalık yaratmak için il ve ilçe örgütlerine astıklarını anlatan Beştaş, şöyle konuştu:

"İktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini ilan ederek aslında kadınların öldürülmesine göz yumuyor, failleri cezasız bırakıyor ve kadın cinayetlerine karşı tutumunu kadından yana değil erkek egemen sistemden, erkeklikten yana olduğunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiş oluyor. Kadınlar savcılıklara başvuruyor, aile mahkemelerine başvuruyor, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırıyordu eskiden. Buna rağmen öldürülmekten kurtulamıyordu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekildim dedikten sonra karakollar ifade bile almıyor, eve gönderiyor ve koruma kararları alınamıyor. Sığınaklara kadınlar alınamıyor ve kadınların yaşam hakkı yok sayılıyor."

Beştaş, ne kadına yönelik şiddetle mücadeleden, ne İstanbul Sözleşmesini savunmaktan ve sahip çıkmaktan geri adım atmayacaklarını vurguladı.

"Ne varsa satıyorlar"

Türkiye'de kamu taşınmazlarının, hazine arazilerinin satıldığını ifade ederek, "Hazine arazilere nereye satılıyor?" diye soran Beştaş, kıyılardan ormanlara, ormanlardan bahçelere ülkenin parsel parsel satıldığını ileri sürdü. Beştaş, "Saray emlak satışı ofisi gibi çalışıyorlar. Ne varsa satıyorlar. Dileriz yakında bin odalı sarayı da satışa çıkarsınlar. Kıyıları, koyları satacaklarına sarayı satsınlar. Açıkçası bu arazileri satan zihniyet mi 128 milyar doları eritmeyecek?" diye konuştu.

Bütün istatistiklerde Türk vatandaşlarının en büyük hayalinin başka bir ülkede yaşamak olduğunu savunan Beştaş, "Mültecilik hayali var 84 milyonun ezici çoğunluğunda. Çünkü burada aç yoksul, işsiz, çocuklarına bakamıyor, her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya, her an tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya, dışarıda, yurt dışında bir hayat yaşamak istiyorlar." dedi.

AK Partili belediyelerle "VİP usulü kaçma işi" gerçekleştirildiğini iddia eden Beştaş, "AKP'li belediyeler eliyle açıkça insan kaçakçılığı yapıyorlar." diye konuştu.

HDP'nin kayyum atanan belediyelerinin Kandil'e, örgüte, bir yerlere para gönderildiğinin iddia edildiğini aktaran Beştaş, "Tek kuruş paranın belediyelerimiz tarafından bir yere gönderildiğine dair bir delil de iddia da dava da mahkumiyet kararı da yok." dedi.