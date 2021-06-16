Üye Girişi
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

16.06.2021 13:43
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP hakkındaki kapatma davasının partiyi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu öne sürerek, "Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP hakkındaki kapatma davasının partiyi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu öne sürerek, "Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, partilerinin kapatılmasına ilişkin tekrar bir iddianame hazırlayıp Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdiğini hatırlatarak, iddianameyle ilgili ellerinde hiçbir bilginin ve verinin olmadığını söyledi.

Raportörden tek beklentilerinin hukuka, Anayasa'ya uygun bir rapor düzenlenmesi olduğunu dile getiren Beştaş, "Biz onlar gibi yargıya baskı yapıp namus kavramlarıyla, tehditlerle, şantajlarla bir çağrı yapacak durumda değiliz. Biz kendimize güveniyoruz. Tek istediğimiz hukukun gereğini yerine getirin." diye konuştu.

Davayı "Her şeyden önce bu bir 7 Haziran davasıdır." şeklinde niteleyen Beştaş, "Çünkü hemen akabinde bir gün sonra Cumhurbaşkanı, '7 Haziran karanlık bir senaryodur, unutmayız' dedi. Aslında 7 Haziran'da davayı açtırmakla, iddianamenin AYM'ye gönderilmesiyle 7 Haziran'ın intikamının alındığını ve bu tarihin bir tesadüf olmadığını en üst düzeyde ilan etmiş oldular." ifadesini kullandı.

Kapatma davasının "hukuki temeli olmayan siyasi bir dava" olduğunu savunan Beştaş, "Aylardır küçük ortak çağrı yapıyor. Büyük ortakla birlikte gereğini düşünüyorlar, tartışıyorlar, karar veriyorlar ve yaptırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın, HDP'yi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu belirten Beştaş, "Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir. Tamamen yargıyı arka bahçe olarak görenlerin kullandığı bir sistemin adıdır." görüşünü paylaştı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in açıklamalarına da değinen Beştaş, "HDP'yi talimatla, elinizden geleni yaparak siyaset dışına atmak için alelacele dava açtınız da bütün dünyanın konuştuğu bu suçlara ilişkin neden kılınızı kıpırdatmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Peker'in iddialarına ilişkin tek bir yalanlama duymadığını kaydeden Beştaş, "Dikkatle hepimiz takip ediyoruz. İktidar bloğundan tek bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Bu doğru söylemiyor' demedi. 'Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyorlardı. İktidar medyası, yargı, Peker'in ifşaatlarını kapatma telaşında. Başka gündemlerle kapatmak istiyor." iddiasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Yargıtay, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi 14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak 14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış 14:12 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor 14:01 Sivas'ta bir çeşmeden sodalı su aktığı söyleniyor, böbrek hastaları şifayı bu çeşmede bulduklarına inanıyor Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti 13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

Son Dakika Haberleri
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
13:49 A Millilerin Galler maçı öncesi Bakü sokakları şölen yerine döndü
13:46 Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu 35 yıllık eşi ile kayınvalidesini kurşunlayan koca yaptığı savunmayla şaşkına uğrattı: Büyü olduğunu söyleyen hoca bunlara neden oldu         
14:24
Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı         
14:18
Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar         
14:01
"Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı         
13:48
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 14:44:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement