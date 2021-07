HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizin derhal, bir an önce vekilliğinin de iade edilmesi gerekiyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Anayasa Mahkemesinin (AYM) ihlal kararı vermesinin ardından tahliye edildiğini anımsattı.

Altı gün sonra da olsa AYM kararının, nihayet yerel mahkeme tarafından görüldüğünü ve hukukun gereğinin yerine getirildiğini vurgulayan Beştaş, AYM'nin, Gergerlioğlu'na ilişkin oy birliğiyle ihlal kararı verdiğini kaydetti.

Beştaş, "Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizin tabii ki derhal, bir an önce vekilliğinin de iade edilmesi gerekiyor. Bize göre her zaman vekildi, bugün de vekil, cezaevindeyken de vekilliği devam ediyordu ama resmi olarak ve usul açısından bir an önce bu okumanın yapılması gerekiyor. AYM'nin kararında aynı zamanda bu kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesi hususu da özel olarak yer aldığı için şu an Meclis'e ulaşmış olması gerekiyor." diye konuştu.

"Rutin ziyaret"

HDP heyetinin ABD ziyaretine de değinen Beştaş, resmi bir ziyaret temelinde temaslarının olduğunu söyledi. Beştaş, "Konu nedir diye soracaksınız; bizim rutin bir ziyaretimiz. Bizim Washington'da temsilciliğimiz var. AKPM, NATOPA, KEİPA, diğer bütün uluslararası komisyonlarda zaten yer alıyoruz. Parti olarak Dış İlişkiler Komisyonumuzun organizasyonunda zaman zaman bu ziyaretleri yaparız. Washington'da hem resmi görüşmelerimiz oldu hem de orada bulunan birçok düşünce kuruluşuyla görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Beştaş, ABD temasları hakkında çıkan haberlere işaret ederek, "Biz bir partiyiz, siyaset yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin iç sorunlarının dışa yansıması, dış dünyada nasıl görüldüğü, buna dair görüş alışverişlerimiz de doğal olarak olabilir. Biz, Türkiye'de ikinci ana muhalefet partisiyiz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dışarıda HDP'nin çoğulcu anlayışı, demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi büyük bir saygınlıkla, saygıyla, sempatiyle karşılanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"4 parti çıkmışlar Washington'a gitmişler"

ABD ziyaretlerini kendilerinin duyurduğunu belirten Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış İlişkiler Komisyonumuzla birlikte bir ziyaret yaptık ama bilmediğiniz bir şey var. Bizden hemen önce tamamen tesadüf AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP, Washington'daydı. Biz gittiğimizde bunu orada öğrendik. Yani Washington'daki görüşmelerimizde bu dört partiden oluşan heyete sorulan soruları orada öğrendik. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, bu geziyle, seyahatle, temasla ilgili adını ne koyarsanız koyun hiçbir şekilde partimizle bir paylaşımda bulunmadı. Bu ziyaretin olacağını, Dışişleri Komisyonu adına gidileceğini bize söylemediler, resmi bir davet gelmedi. Biz Dışişleri Komisyonunda üç vekilimizle temsil ediliyoruz. Bizim dışımızda kapalı, gizli artık nasıl yaptılarsa 4 parti çıkmışlar Washington'a gitmişler. Siz, Meclis bütçesinden gidiyorsunuz. O bütçe halkın vergileriyle oluşuyor. O vergiler bize oy veren HDP'liler tarafından da karşılanıyor."