Beştaş: "Bu Faizler Neden Nassa Takılmıyor? Nas, Yandaş Müteahhitler İçin Neden Kullanılmıyor?" - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut finansman paketi için; "Erdoğan'a soruyoruz. Bu faizler neden nassa takılmıyor acaba? Neden müteahhitler söz konusu olunca söylediğiniz bütün sözleri bir anda unutuyorsunuz? Nas yandaş müteahhitler için neden kullanılmıyor? Tabii ki bu müjde vatandaşa değil yandaş müteahhitlere verilen bir müjdeydi" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Beştaş, TÜİK'in yeni işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranını yüzde 11,5 olarak açıkladığını, bu rakamların bir önceki ay 10,7 olduğunu anımsattı. Söz konusu verilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışmak isteyen herkese iş var" sözlerini tekzip ettiğini belirten Beştaş, "Erdoğan'a göre hazırlanmış veriler bile çalışmak isteyen herkese işin olmadığını gösteriyor" dedi.

Gıda enflasyonunun yüzde 90'lara dayandığını söyleyen Beştaş, "Ulaşımdan barınmaya, yakıttan haberleşmeye, eğitimden sağlığa kadar bu korkunç rakamlar herkesin hayatını ağırlıklı olarak felç etmiş durumda. Son 20 yılın en yüksek rakamından söz ediyoruz. Bu korkunç tabloda halk, bir bayramı daha sefalet içinde geride bıraktı. İnsanlar bayramda evlerine şeker alamadı. Bu bir spekülasyon değil, şeker almayanları bizzat evlerinde ziyaret ettik, gördük ve yoksulluğun açlığın hangi boyutlarda olduğuna bizzat tanıklık ettik" diye konuştu.

Beştaş, semt pazarlarında tezgahların ateş pahası olduğunu, satıcıların "Halka fiyat söylemeye utanıyorum" dediğini, alıcıların da ürünlerin fiyatını sormaya utanır hale geldiğini belirtti. Beştaş, "Asıl utanması gerekenler utanmıyor" değerlendirmesi yaptı.

"Erdoğan'ın 'propmterinde' yazılan Türkiye ile gerçek Türkiye farklı" diyen Beştaş, şunları söyledi:

"İki ayrı ülkeden söz ediyoruz. Market rafları adeta kuyumcu vitrinlerine dönmüş vaziyette. Şimdi TÜİK'in bu çarpıtılan ısmarlama verilerine göre bile, zengin yüzde 20'lik kesimdekiler, toplam gelirden yüzde 46,7 pay alıyor. En yoksul yüzde 20'lik kesimin aldığı pay ise yüzde 6. Yani sekiz katı. Sonuç olarak 20 yılın sonunda suç ve savaş ekonomisi üzerine kurulan AKP düzeninde bugün; bir avuç zengin dışındaki herkes, derin bir yoksulluk içinde.

Akaryakıt zamları da maalesef almış başını gidiyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 21,22 TL'ye yükselecek, o zam da geldi galiba bu sabah. 20 Şubat ile 10 Mayıs tarihleri arasında Brent petrolün fiyatı, yaklaşık yüzde 10 artmışken, benzinin litre fiyatı yaklaşık 38,8 oranında arttı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları acilen, behemehal yüzde 30 oranında düşürülmelidir, bunun adı soygundur, vurgundur."

"MÜTEAHHİT KORUMALI SİSTEM"

Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı konut finansman paketi için "Müteahhit korumalı sistem, kur korumalı sistemin paraleli" dedi. Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir evin fiyatının 700 bin lira olduğunun hesaplayalım. Bir kişi kredi çekip 700 bin TL'lik ev almak isterse, bu hesaplamaya göre; aylık 9 bin 994 TL ödemek zorunda kalacak. Yani 10 bin TL, diyelim buna. İki asgari ücret bile evin kredisini ödemeye yetmeyecek. Gezmeyecekler, yemeyecekler, giyinmeyecekler, çocuklarını okula göndermeyecekler. Yine de o evin kredisini ödemeye yetmeyecek.

Bu kişi tüm ödemeyi yaparsa bir milyon 200 bin ödeyecek. 500 bin farkın faiz olarak, bankaya geri ödeme olarak verecek. Erdoğan'a soruyoruz. Bu faizler neden nassa takılmıyor acaba? Neden müteahhitler söz konusu olunca söylediğiniz bütün sözleri bir anda unutuyorsunuz? Nas, yandaş müteahhitler için neden kullanılmıyor?

Tabii ki bu müjde vatandaşa değil, yandaş müteahhitlere verilen bir müjdeydi. Yandaş müteahhitleri zengin etme çabasıydı. Bu müjdeden sonra konut fiyatları hızla yukarıya doğru tırmandı. Müteahhitler, ev sahipleri yine bir kar elde ettiler.

Evine bir kilo et, bir litre süt götüremeyen ve açlık sınırının altında olan 30 milyon insana 'gelin faizle konut alın' demek, iktidarın gerçekle bağının ne kadar koptuğunu çok net resmediyor. Savaşa ayrılan bütçenin refaha ayrılması halinde Türkiye'nin çehresinin değişeceğine yürekten inanıyoruz."