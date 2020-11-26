HDP Grup Başkanvekili Beştaş, KYK borcu olan gençlerle görüştü - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, KYK borcu olan gençlerle görüştü

26.11.2020 16:29
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, KYK borcu olan gençlerle görüştü, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu olan gençlerle bir araya geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu olan gençlerle bir araya geldi.

Beştaş'a partisinden bir grup milletvekilinin de eşik ettiği görüşme, HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Görüşmede konuşan Beştaş, Türkiye'de gençlerin ne kadar zor koşullarda yaşadığını bildiklerini belirterek, "En başta özgürlüklerinizin kısıtlandığını, sesinizin her fırsatta kısılmaya çalışıldığını gayet iyi biliyoruz. Aslında size burs değil, borç veriyorlar. KYK'lar aynı zamanda sizi borç yükü altına sokuyor ve maalesef hayata da büyük bir borç yükü altında başlamak zorunda olduğunuzu biliyoruz." dedi.

2021 yılı bütçe tercihlerinin değiştirilmesi için büyük çaba gösterdiklerini belirten Beştaş, gençlerin KYK borçlarının silinmesi için de önerge verdiklerini söyledi.

Beştaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. maddesine ilişkin dünkü açıklamaları hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Beştaş, Cumhurbaşkanının yargıya seslenemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa 138'e aykırılık tam da budur. Bu ülkede seçilen bir cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı yargıya seslenemez. 138'i Türkiye'de kim ihlal ediyor diye soracak olursanız, en çok ihlal eden kişi bizzat Erdoğan'dır. Talimat veren birinin üstelik aynı maddeyi ihlal ederek çağrı yapması büyük bir mizah örneğidir. Anayasa'nın 138. maddesi, herhangi bir muhalefet liderine ya da bizlere uygulanamaz çünkü yargı bize bağlı değil. Ayrıca biz, yargının tarafsız ve bağımsızlığını her fırsatta savunan bir partinin milletvekilleri, temsilcileriyiz."

Basın mensuplarının HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini anımsatması üzerine Beştaş, Sancar'ın sadece bir tespit yaptığını ifade ederek, "Bu koşullarda muhalefetin en geniş anlamda toplumsal kesimlerle birlikte muhalefetini yükseltmesi, büyütmesi ve Türkiye'deki umutsuz olan psikolojiyi değiştirmesi, umudu büyütmesi gerekiyor." dedi.

Beştaş, "CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, dün, 2023 gelmeden muhalefet bloğunun bir anayasa çalışması yapması gerektiğini ifade etti. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yanıtlarken, Türkiye'nin en acil ihtiyacının demokratik bir anayasa olduğunu söyledi. Meral Danış Beştaş, "Hiç zaman kaybetmeden, başta muhalefet partileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa çalışması olması bizim de görüşümüzdür." diye konuştu.

Görüşme daha sonra basın kapalı devam etti.

Halkların Demokratik Partisi, Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye, Anayasa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Beştaş, KYK borcu olan gençlerle görüştü - Son Dakika


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