Son Dakika Haberleri: Hdp Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması

Hdp Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması

1 saat önce

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'nin, Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Hdp Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması, System.String[]
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'nin, Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 61 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, "Yetkililer bu konudaki duyarsızlığını korumakta ısrar ediyorlar. Bu koşullarda Leyla Güven, annesini kaybetti. Belediye başkanıyken yine bir operasyonla tutuklu olduğu dönemde babasını kaybetmişti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 71 maddelik "torba teklifin" görüşmelerine yarın başlanacağını dile getiren Kurtulan, "torba yöntemiyle" kanun yapma süreçlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinen Kurtulan, "(İstifa etmem gerekmiyor) diyor ve anayasayı hatırlatıyor. Anayasada, 'Meclis başkanı, başkanvekilleri görevlerinin başındayken, bu görevlerini icra ederken herhangi bir partinin faaliyetlerine katılamaz' diye açık hüküm olmasına rağmen, bu bizzat Meclis başkanı eliyle ihlal edilerek Anayasa çiğnenmiş oluyor." görüşünü savundu.

Kurtulan, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Ceren Damar, bir erkek öğrenci tarafından katledildi. Hocaların öldürülmesi ilk değil. Hocaların üniversitelerde öldürüldüğünü, yüzlercesinin ihraç edildiğini, kimisinin yargılandığını biliyoruz." diye konuştu. Kurtulan, her alandaki şiddeti önlemenin tek yolunun demokrasi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Suriye politikasını gözden geçirmeye ihtiyacı olduğunu öne süren Kurtulan, ABD heyetleri ile görüşme yapmak ve oraya odaklanmak yerine Suriye'deki halklarla görüşmeler yaparak çözüme katkı sunulmasını ve doğru bir komşuluk yapılmasını istedi.

Partilerin yerel seçimlere ilişkin stratejilerini belirlediğini ve HDP'nin de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kurtulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçime katılma yeterliliği olmayan bazı partilerle ittifak yaptıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Politika
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