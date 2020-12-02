HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: "Çin aşısı ihtiyaca cevap vermeyecek" - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: "Çin aşısı ihtiyaca cevap vermeyecek"

02.12.2020 13:23
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç:

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Test fazları tamamlanmamış bir Çin aşısından söz ediliyor.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Test fazları tamamlanmamış bir Çin aşısından söz ediliyor. O Çin aşısı eğer Türkiye'ye getirilip kullanılmaya başlanacak olursa ihtiyaca cevap vermeyecektir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta toplanacağını anımsattı. Asgari ücret meselesinin bütün yoksulları, emekçileri, işçileri ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Oluç, "Şu anda gelen işaretlerden öyle anlaşılıyor ki iktidar yine her zamanki gibi cüzi bir artışla bir dahaki yıla kadar bir sefalet ücreti uygulamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete yapılacak olan zammın her halükarda yüzde 40'ın altında olmaması gerektiğini ifade eden Oluç, "2010 yılından bugüne kadar yapılmış olan asgari ücret zamlarının ortalaması yüzde 14-15 aralığında olmuş. Böyle bir oranda zam yapılması halinde asgari ücret kesinlikle açlık ve yoksulluk sınırının çok altında olacaktır ve kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.

Yaptıkları hesaplamalara göre asgari ücretin 4 bin lira düzeyinde saptandığı taktirde işçilere, emekçilere, yoksullara ve dar gelirlilere bir ferahlama sağlanacağını vurgulayan Oluç, "Bunun altındaki her saptama asgari ücretle geçinenler açısından baktığımızda ihtiyaca cevap vermeyen bir sonuç ortaya çıkartacaktır." dedi.

Oluç, 2021 yılı bütçesinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'unda görüşüleceğine dikkati çekerek komisyon görüşmelerinde çeşitli konularda önergeler verdiklerini ve bunların AK Parti ile MHP oylarıyla reddedildiğini anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yönetilemediğini öne süren Oluç, "Yalan, sahte rakamlarla bir algı yönetimi yaratarak bir salgını yönetebileceklerini düşündüler. Dünyada başka hiç kimsenin aklına bu kadar irrasyonel, akıl dışı bir tutum gelmedi ama Türkiye'deki iktidar, 'böyle yapabiliriz' diye düşündü. Ortaya çıkan tabloyu bütün halkımız izliyor, görüyor." ifadelerini kullandı.

Oluç, şu anda açıklanan vaka sayılarının da gerçek rakam olmadığını ve daha yüksek bir rakamla karşı karşıya olunduğunu savundu.

Koronavirüsün ilk günlerinde "maske dağıtımı meselesinde yaşanan fiyaskonun" aynı şekilde aşı meselesinde de önlerine geldiğini belirten Oluç, Şunları söyledi:

"Bütün dünyada pandemiyle ilgili aşı çalışmaları tartışılıyor, konuşuluyor, hazırlıklar sürüyor ama öyle görünüyor ki iktidarın bugüne kadarki yaptığı açıklamalardan aşı meselesinde de aynı maske dağıtımı meselesinde olduğu gibi büyük bir fiyasko yaşanacaktır. Maalesef bunu söylüyoruz. Çünkü bu iktidarın halk sağlığı, toplum sağlığı diye bir derdi olmadığı açıkça ortaya çıktı. Hastaneler bugün son derece yüklü vaziyetteler."

Çok sayıda doktorun ve sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine ve hala Kovid-19'un bir meslek hastalığı sayılmadığına işaret eden Oluç, "Bir kez daha Meclis'teki bütün partilere çağrıda bulunuyoruz: Bir an evvel özellikle sağlık emekçileri ve doktorlar için Kovid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır ve bir an evvel bütün işçi ve emekçiler için de bir meslek kazası sayılmalıdır." dedi.

Türkiye'de aşı konusunda yaşanan gelişmelere değinen Oluç, "Bir Çin aşısı hayaleti dolaştırılıyor ortada. Bu çok tartışmalı bir konu. Bunu söylediğimiz zaman yine bize itiraz edecekler biliyoruz. Test fazları tamamlanmamış bir Çin aşısından söz ediliyor. O Çin aşısı eğer Türkiye'ye getirilip kullanılmaya başlanacak olursa ihtiyaca cevap vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Çin aşısının yeterli bir önlem olmayacağını ve bu konuda iktidar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı adımların ihtiyaca cevap vermeyeceğini ileri süren Oluç, şöyle konuştu:

"Çin aşısının gerçekten koruyucu olup olmadığı henüz bilinmiyordur. Sonuçları olumlu çıkarsa, elbette ki bütün test fazları tamamlanırsa Türkiye'de de uygulanmalıdır ama bunun böyle olup olmadığı henüz belli değildir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da teyit edilmemiş bir durumdur. '11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılacak' denilmişti bugün 2 Aralık henüz ortada bir şey yok. Yani yeni bir fiyaskoyla belli ki karşı karşıyayız."

Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda bugün Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını kaydederek teklife ilişkin itirazlarını anlattı.

Halkların Demokratik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: 'Çin aşısı ihtiyaca cevap vermeyecek' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti
Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi         
13:05
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: "Çin aşısı ihtiyaca cevap vermeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei