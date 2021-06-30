HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Aslında şimdi bu tasarruf genelgesinin Resmi Gazete'de yayınlanması demek konkordatonun ilanı demektir. İflasa doğru hızlı bir gidiş vardır. Belki de iflas edilmiştir de daha tam bu açıklanmıyordur." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün ilginç bir gün olduğunu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Fiyat İstikrarı Komitesi" ve "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğunu, "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımlandığını öğrendiklerini belirtti.

1970'lerin ikinci yarısında da böyle bir oluşumun gerçekleştiğini, adının da "Fiyat Kontrol Komitesi" olduğunu ifade eden Oluç, "Peki ne oldu o 1970'lerdeki Fiyat Kontrol Komitesi'nin kurulmasından sonra? İnanılmaz bir kara borsa ortaya çıktı ve kuyruklar yaşanmaya başladı. Neden? Hep bunu söylüyoruz; ekonomide fiyatlar, sözlü yönlendirmeyle, tehditlerle, polisiye önlemlerle ve idari cezalarla yönlendirilemez. Bunu anlatıyoruz ama anlamak istemiyorsunuz. Bunun için ekonomik anlayışı değiştirmek gerekiyor. Yani üretimin arttırılması gerekiyor. Üretime dayalı bir ekonominin tekrar ön plana geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Tasarruf tedbirleri" genelgesine değinen Oluç, "Aslında şimdi bu tasarruf genelgesinin Resmi Gazete'de yayınlanması demek konkordatonun ilanı demektir. İflasa doğru hızlı bir gidiş vardır. Belki de iflas edilmiştir de daha tam bu açıklanmıyordur." görüşünü savundu.

Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlginç olan ne? Bu tasarruf genelgesinde ne yok? Meclis ve Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tasarruf genelgesinin içine alınmamış. Yani aslında cumhurbaşkanı, kendi yaşadığı sarayda ve diğer saraylarında tasarruf genelgesinin uygulanmayacağını söylemiş oluyor. Bütün kurumlar var ama kendisi yok. Halbuki ilk önce bu tasarruf genelgesinin cumhurbaşkanının kendisine göndermesi gerekirdi. Şunu çok açıkça söyleyelim: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu şekliyle devam ettiği sürece bu ülkede yaşayan herkes için her gün zarar, ziyan ve israf demektir. Bu çok net olarak ortaya çıkmıştır. İlk gününden bugüne kadar yaşananlar bunu göstermiştir."

Hakkı Saruhan Oluç, "Halkın alın terinden, üretiminden, çalışmasından, vergilerinden oluşan kaynakların kendi yandaşlarınıza, holdinglere, medya guruplarına ya da vakıflarınıza aktardığınız o kaynakları kesmeden tasarruf genelgesinin bir karşılığı olmaz. Kamu kurumlarına 'gazete almayın' diyerek tasarruf yapılmaz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde belediyelere, "şeffaf, açık ihale yapın" çağrısında bulunduğunu ifade eden Oluç, "19 sene sonra bunu söyleyerek hiçbir şeyden kurtulunmaz. Şunu bir kez daha net olarak bu iktidara hatırlatalım: Halk, kendisinden çalınanları mutlaka geri alacak ama öyle amiyane tabiriyle söke söke değil, hukuk yoluyla geri alacak. Bundan emin olun. Siz, uluslararası mahkemelere, tahkim kurullarına mesaj göndereceğinize önce bağımsız ve tarafız bir yargının yapması gerekenleri düşünün ve bunların yapılacağı günler mutlaka gelecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin aslında muhalefete hazırlandığını ileri süren Oluç, "Koşar adım muhalefete hazırlanıyor. Bugünkü grup toplantısı da bunu çok net bir biçimde gösterdi. Aslında bütün grup konuşmasında muhalefetin nasıl yanlış yaptığını anlattı. Doğru muhalefeti kendilerinden bekleyeceğiz artık yeni dönemde." değerlendirmesinde bulundu.