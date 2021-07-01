HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kovid-19 salgınının etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Buna rağmen yapılan rekor zamlar gerçekten dar gelirli yurttaşlarımıza, işçiye, emekçiye, esnafa, memura, çiftçiye, emekliye ağır bir darbe olmuştur." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulduğunu anımsatarak, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk görevi fiyatların artmasını sağlayacak zamları gerçekleştirmek oldu. Elektriğe yüzde 15, doğal gaza konutlarda yüzde 12, sanayide yüzde 20 zam yapıldı. Bugün de öğrenci harçlarına zam yapıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşadığını savunan Oluç, "Pandeminin yakıcı etkileri devam ediyor. Buna rağmen yapılan rekor zamlar gerçekten dar gelirli yurttaşlarımıza, işçiye, emekçiye, esnafa, memura, çiftçiye, emekliye ağır bir darbe olmuştur. İktidarın, Fiyat İstikrarı Komitesi kurduğunu açıkladığı gün ağır bir darbe olmuştur." ifadesini kullandı.

Dar gelirlilerin alım gücünü daha da düşürecek bir zam furyasıyla karşı karşıya kalındığını belirten Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memur ve emeklilerin temmuz itibarıyla alacağı enflasyon farkını düşük tutmak için 1 Temmuz'da zamlar yapılmıştır. Aslında memura ve emekliye yani halka karşı hile yapmıştır, tuzak kurmuştur bu iktidar. Böylelikle yılın ikinci yarısında emekli ve memura ödenecek enflasyon farkını düşük tutmak hedeflenmiştir. Kabul edilebilir bir şey değil. Aslında elektrik ve doğalgaz zammıyla beraber memura ve emekliye kaşıkla verilecek olan fark, kepçeyle verilmeden önce alınmıştır. AKP- MHP ittifakı iktidarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam ettiği, ülkenin yönetimi Cumhur İttifakı'nın elinde olduğu müddetçe yoksulluğun, işsizliğin, zam yağmurunun ve ekonomik krizin sonu gelmeyecektir."

Dün "tasarruf tedbirleri" genelgesinin de yayımlandığını hatırlatan Oluç, "Tasarruf genelgesinin içinde Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yok. Meclis'in olmaması Cumhurbaşkanlığının yer almamasına gerekçe oluşturmak, onun elini güçlendirmek için olmuş. Cumhurbaşkanlığı sarayı tasarruf etmediği zaman açıklanan bütün tasarruf genelgelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.