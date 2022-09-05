CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı polemiğe HDP'den yorum geldi: Kimseyle pazarlığa girmedik - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı polemiğe HDP'den yorum geldi: Kimseyle pazarlığa girmedik

05.09.2022 21:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerine İYİ Parti dahil olmak pek çok yerden tepki gelmişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediğini belirterek, "HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BÖYLE BİR ŞEY YOK

Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemesi üzerine İYİ Parti de dahil olmak üzere birçok partinin siyasilerinden tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız" dedi.

"HDP KİMSEYLE BAKANLIK PAZARLIĞINA GİRMEDİ"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'ye bakanlık verilmesi tartışmaları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Beştaş, "HDP'nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP'lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz" dedi.

Açıklamalarının devamında Beştaş, şunları söyledi:

"HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz. Zaten kendileri de 'ilkeli' davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

"ORTAK ADAY NİYETİ YOKSA HDP'LİLER KENDİ YOLLARINI ÇİZER"

Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve 'biz 6'lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz' denilecekse HDP'liler de kendi yollarını çizerler. HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur. Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız."

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı polemiğe HDP'den yorum geldi: Kimseyle pazarlığa girmedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı polemiğe HDP'den yorum geldi: Kimseyle pazarlığa girmedik - Son Dakika
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