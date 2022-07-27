HDP'Lİ BEŞTAŞ: BİR GENEL GÖRÜŞMEYLE SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLMEZ - Son Dakika
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HDP'Lİ BEŞTAŞ: BİR GENEL GÖRÜŞMEYLE SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLMEZ

27.07.2022 21:46
HDP'Lİ BEŞTAŞ: BİR GENEL GÖRÜŞMEYLE SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLMEZ

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, sadece bir genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını belirterek, 'Popülist yaklaşımlarla, günübirlik siyasetle kesinlikle meselelere yaklaşmıyoruz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, sadece bir genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını belirterek, 'Popülist yaklaşımlarla, günübirlik siyasetle kesinlikle meselelere yaklaşmıyoruz" dedi.

HDP'li Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, "Sadece bir genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunu geçmişte de sayısız defa deneyimledik. Bunun siyaset dışı ya da siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim önerimiz çok açıktır; cezai tedbirlerin de tartışılacağı, Türk Tabipler Birliği'nin temsil edileceği ortak bir sağlık komisyonun kurulmasını öneriyoruz. Bütün partilerin ve ilgili tarafların görüşlerinin de alınarak aynı komisyonda bir yasa teklifi üzerinde bir tartışma ve taslak oluşturulması gerekiyor. Yani sağlık alanında yaşanan sorunları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve amacımız kesinlikle köklü ve kalıcı bir çözümün yaşama geçirilmesidir. Çağrımız tüm partileredir, bu komisyonu kuralım çağrısını yapıyoruz. Popülist yaklaşımlarla, günübirlik siyasetle kesinlikle meselelere yaklaşmıyoruz" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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CHP'li Özel: HDP, Zaho ve Suruç meselesinde bu nezaketi aramamıştı CHP'li Özel: HDP, Zaho ve Suruç meselesinde bu nezaketi aramamıştı Hdp'li Beştaş: 'Sadece Bir Genel Görüşmeyle Sağlıkta Şiddete Çözüm Bulunamayacağını Hepimiz Biliyoruz. Hdp'li Beştaş: 'Sadece Bir Genel Görüşmeyle Sağlıkta Şiddete Çözüm Bulunamayacağını Hepimiz Biliyoruz.
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'Lİ BEŞTAŞ: BİR GENEL GÖRÜŞMEYLE SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLMEZ - Son Dakika
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