Meral Danış Beştaş Bakan Karaismailoğlu'na Sordu: "Siirt Havaalanına Neden Uçuş Yapılmıyor?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Siirt Havalimanı'nın kullanılmamasını ve uçuşların iptal edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Danış Beştaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Siirt Havaalanı neden varlık sebebine uygun olarak kullanılmamakta ve uçuş gerçekleştirilmemektedir?" diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt Havalimanı'nın etkin kullanılmamasını ve uçuşların son anda iptal edilerek yurttaşların mağdur edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayıp Meclis'e sunan Danış Beştaş, "Çoklukla uçuşa bir saat ya da daha az bir süre kala yapılan uçuş iptallerinin, yurttaşların ulaşım ve seyahat haklarını ihlal eden ve acil durumlarda gidecekleri yerlerde olamadıklarından ötürü sağlık başta olmak üzere iş ve eğitim süreçlerinin de aksamasına neden olduğu tartışmasızdır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Danış Beştaş şunları aktardı:

"UÇUŞ SEFERLERİ İÇİN UYGUN OLMAYAN BU HAVAALANI ETKİN KILINMAMIŞTIR"

"Siirt Havaalanı ilk olarak İl Özel İdaresi tarafından 1994 yılında 1600 m uzunluğundaki tek pistiyle hizmete açılmıştır. 1994-1998 yılları arasında İl Özel İdaresi tarafından işletilen Siirt Havaalanı 1998'de DHMİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2000 yılında 1600 m olan pist 200 metre uzatılarak 1800 m uzunluğa erişmiş; 2008 yılında ARFF Garajı hizmete girmiş; 2009 yılında Gelen ve Giden Yolcu Salonları arasına idari bina yapılmıştır. Ardından 2010 yılında pist uzunluğu 200 m daha artırılarak 2000 m uzunluğa sahip hale getirilmiştir. Ancak uçuş seferleri için uygun olmayan bu havaalanı etkin kılınmamıştır. Bu nedenler Siirt halkı çevre iller üzerinden hava ulaşımını sağlamaktadır. Bu nedenle 2014 yılında iktidar partisinin yatırım hedefleri olarak lanse ettiği yeni havaalanın yapılması gündeme gelmişti.

"ÇOK AZ SAYIDA UÇUŞ SEFERİ KONULAN HAVAALANINDA SATILAN BİLETLER DAHİ SON ANDA İPTAL EDİLEREK UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR"

Aradan geçen zaman zarfında Siirt Havaalanı açılmış ancak yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir faaliyete geçmiş olmasına karşın kullanılamamaktadır. Zaten çok az sayıda uçuş seferi konulan havaalanında satılan biletler dahi son anda iptal edilerek uçuşlar gerçekleştirilmemiştir. Çok sayıda yurttaş aldıkları biletlerin check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca mağdur olan yurttaşların uğradıkları maddi kayıplar da giderilmemiş, mağdurlar sorunun çözümü için muhatap dahi bulamamışlardır. Çoklukla uçuşa bir saat ya da daha az bir süre kala yapılan uçuş iptallerinin, yurttaşların ulaşım ve seyahat haklarını ihlal eden ve acil durumlarda gidecekleri yerlerde olamadıklarından ötürü sağlık başta olmak üzere iş ve eğitim süreçlerinin de aksamasına neden olduğu tartışmasızdır."

Beştaş'ın Bakan Karaismailoğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

"Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin kaç uçuş gerçekleşmiştir? Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin kaç uçuş iptal edilmiştir? Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin hangi illere uçuş gerçekleşmiştir? İl bazında veriler ne şekildedir? Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin kaç yolcu taşınmıştır? Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin elde ettiği kar oranları yıllara göre ne şekildedir? Siirt Havalimanında, açıldığı günden bugüne değin uğradığı zarar ne kadardır, yıllara göre durum ne şekildedir? Uçuşlar hangi gerekçelere dayandırarak iptal edilmektedir? Müşterilerin çoğu kez check-in işlemi yapmasının ardından yapılan iptallerin gerekçesi nedir? Neden daha evvel yolculuklar bilgilendirilmemektedir? Yolcuların yaşadıkları mağduriyetler neden giderilmemekte, bir çözüm üretilmemektedir? Yolculara olumsuz hava şartları iptal gerekçesi olarak gösterildiği durumlarda, benzer hava şartlarına sahip havaalanlarında uçuşların aksamaması nazara alındığında Siirt Havaalanının alt yapı sorunları mı vardır? Bu sorunlar nelerdir ve neden giderilmemektedir? Yolcular sıklıkla mağduriyetlerinin giderilmediğini ve bir muhataba ulaşamadıklarını ifade etmekte olup yolculara destek olacak bir birim oluşturulmama sebebi nedir? Siirt Havaalanı neden varlık sebebine uygun olarak kullanılmamakta ve uçuş gerçekleştirilmemektedir? Yolcuların iş, eğitim, sağlık gibi mağduriyetleri neden gözardı edilmektedir? Bugüne değin mağduriyetlerini ileten yurttaşların zararlarının tazmini sağlanacak mıdır? Siirt Havaalanında yaşanan sorunların giderilmesi için hangi önlemler alınacaktır? Siirt Havaalanından düzenli ve güvenli uçuşların sağlanması için ne yapılacaktır? "