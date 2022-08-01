Hdp'li Beştaş'tan Bakan Bozdağ'a "Dedeoğlu Cinayeti" Sorusu: "Katliamın Gerçekleşmesinin Sebepleri Etkin Soruşturma Yürütülmemesi Ve Cezasızlık... - Son Dakika
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Hdp'li Beştaş'tan Bakan Bozdağ'a "Dedeoğlu Cinayeti" Sorusu: "Katliamın Gerçekleşmesinin Sebepleri Etkin Soruşturma Yürütülmemesi Ve Cezasızlık...

01.08.2022 20:05
Hdp'li Beştaş'tan Bakan Bozdağ'a "Dedeoğlu Cinayeti" Sorusu: "Katliamın Gerçekleşmesinin Sebepleri Etkin Soruşturma Yürütülmemesi Ve Cezasızlık...

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Konya’da katledilen Dedeoğlu ailesi cinayetini TBMM gündemine taşıdı. Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bu katliam evvelinde, ailenin konuyu yargıya taşımış olduğu nazara alındığında, katliamın gerçekleşmesinin sebepleri etkin soruşturma yürütülmemesi ve cezasızlık politikaları değil midir” diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Konya'da katledilen Dedeoğlu ailesi cinayetini TBMM gündemine taşıdı. Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Bu katliam evvelinde, ailenin konuyu yargıya taşımış olduğu nazara alındığında, katliamın gerçekleşmesinin sebepleri etkin soruşturma yürütülmemesi ve cezasızlık politikaları değil midir" diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 30 Temmuz 2021 tarihinde kendilerini önceden darp ve tehdit eden kişi tarafından silahlı saldırıda katledilen Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu cinayetini TBMM gündemine taşıdı.

Beştaş'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yönelttiği soru önergesi şöyle:

"Dedeoğlu ailesine yönelik katliamın Mayıs ayından itibaren ayak sesleri gelmesine rağmen, kolluk ve yargı tarafından gerekli önlemlerin alınmaması, 30 Temmuz günü yaşanan ağır bir katliamın başat nedenleri arasındadır. Öte yandan yargılamanın ilerleyen aşamalarında çeşitli telefon kayıtları ile saldırının failinin banka hesap hareketleri gündeme yansımıştır. Yine sanığın katliamdan dört ay önce İstanbul'da Hilton, Eskişehir'de Rixos gibi lüks otellerde kaldığı, ödemeleri nasıl yaptığı sorusunu ise hatırlamadığı yönündeki beyanları kayıtlara geçmiştir. Yine telefon kayıtlarında; babası ile yaptıkları görüşmede 'Kürtler uslandı mı' sorusunun da yanıtına ulaşılamamıştır. Ancak tüm bu veriler kocaman bir ailenin fertlerinin nasıl katledildiğini göstermesi bakımından mühimdir."

"FAİLİN TELEFON VE BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ NEDEN HALA TAMAMLANMAMIŞTIR?"

"Katliam öncesinde ailenin tüm başvuru ve taleplerine rağmen neden aileye koruma tahsis edilmemiş, bu katliam önlenmemiştir? Dedeoğlu ailesinin katliamdan önce maruz kaldıkları ve yargıya taşınan hususlara dair neden etkin soruşturma yürütülmemiştir? Failin telefon ve banka kayıtlarının incelenmesi neden hala tamamlanmamıştır? Bu katliam evvelinde, ailenin konuyu yargıya taşımış olduğu nazara alındığında, katliamın gerçekleşmesinin sebepleri etkin soruşturma yürütülmemesi ve cezasızlık politikaları değil midir? Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve saldırıya uğrayan aile fertlerinin daha önce yapmış oldukları beyanlar ile daha sonra ortaya çıkan 'Kürtler uslandı mı?' şeklindeki ses kaydı konunun ırkçı bir katliam olduğunun izahı değil midir? Irkçı saldırılar ile nefret suçlarının engellenmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek ve yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için çalışmalar yürütülecek midir?"

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Beştaş'tan Bakan Bozdağ'a 'Dedeoğlu Cinayeti' Sorusu: 'Katliamın Gerçekleşmesinin Sebepleri Etkin Soruşturma Yürütülmemesi Ve Cezasızlık... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li Beştaş'tan Bakan Bozdağ'a "Dedeoğlu Cinayeti" Sorusu: "Katliamın Gerçekleşmesinin Sebepleri Etkin Soruşturma Yürütülmemesi Ve Cezasızlık... - Son Dakika
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