HDP Grup Başkanvekili Oluç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İktidar, kamusal ve demokratik meşruiyetini yitirmiş bir iktidar halindedir. Eğer, bu kamusal ve demokratik meşruiyeti yeniden kazanmak istiyorsa bir erken seçime ihtiyaç vardır." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan "yetersiz bir şekilde tartışılarak" geçtiğini ve büyük ihtimalle bu hafta TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini söyledi.

AK Parti'nin, 2001 yılında yaşanan krizin sorunlarının tekrar yaşanmaması için 2005 yılında oldukça sert önlemler içeren bir kanunla düzenlemeler yaptığını belirten Oluç, "Şimdi getirilen kanun teklifi, 2001 krizi üzerine yapılmış olan değişikliklerden çok daha sert önlemler içeren bir tekliftir. Tüm alanlarda yaşanan merkezileşme, tekelleşme ve otoriterleşme dalgasından nasibini bankacılık düzeni de alacaktır. AKP'nin bankacılık sisteminde yeni bir kriz yaşamamak için kriz korkusuyla hazırladığı bir teklifle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç, teklifin tamamına baktıklarında, iktidarın esas itibarıyla kamu bankalarına bugüne kadar yaptırdığı işlemleri şimdi de özel bankalara yaptırmanın önlemlerini aldığını öne sürdü.

Teklifin, halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini savunan Oluç, "Dün Konya'da bir tır şoförü çok büyük borçlarla karşı karşıya olduğu için intihar etti. Toplum, ekonomide ciddi bir kriz yaşıyor. Yoksulluk, işsizlik had safhaya varmış durumda. Hayat pahalılığı son derece ciddi bir sorun olarak ortada ama AKP iktidarı istihdam ve sosyal politikalardaki sorunları giderecek, öğrencilerin borçlarını azaltacak, EYT'lilerin, çiftçilerin, tarım çalışanlarının, emekçilerin sorunlarını giderecek, esnafın dertlerine, asgari ücretle açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının dertlerine çare üretecek yerde bankalar kanunu ile uğraşmaktadır." diye konuştu.

Oluç, teklifle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) inanılmaz yetkiler verilerek, ekonomi üzerine her türlü eleştiri yapacak olanların sesini kısmaya yönelik adımlar atıldığını da savundu.

Toplumun çok büyük bir kesiminin Kanal İstanbul Projesi'nin "yanlış bir proje" olduğunu düşündüğünü ifade eden Oluç, iktidarın, bu proje için iç ve dış finansman bulmakta zorlandığını söyledi.

Teklifte, Kanal İstanbul Projesi'nin finansmanı için düzenlemelerin de bulunduğunu belirten Oluç, "Kitle finansmanı yaratmak istiyorlar. Yani teklifle birlikte büyük projelere yurttaşların ortak olması sağlanabilecek. Böylece, kaynak bulmakta zorlanan iktidar, kamusal rıza sorunu meselesini de aşmış olacağını düşünüyor. İktidar aslında Kanal İstanbul'da kendi günahlarına halkı alet etmeye çalışıyor. Kitle finansmanı düzenlemesi esas itibarıyla günahına ortak etme projesidir." ifadelerini kullandı. Oluç, Türkiye Varlık Fonuna sınırsız borçlanma yetkisi verilerek Kanal İstanbul Projesi'nin de finansmanına destek sağlanmak istendiğini söyledi.

Oluç, "Bu kanun teklifinin bir sonraki adımının en olacağını şimdiden söyleyelim; İş Bankası'nın hisselerine çökme meselesi... İktidar, uzun zamandır bu konuyu konuşmaktadır, planlamaktadır. Özellikle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda defalarca konuşmuştur, talimatlar vermiştir, hazırlıklar yapılmıştır." diye konuştu.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davayla ilgili mütalaada, Kavala ile Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın agˆırlas¸tırılmıs¸ mu¨ebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendiğini hatırlatan Oluç, şöyle devam etti:

"Gezi direnişi, Cumhuriyet tarihinin en kitlesel, en önemli protestolarından biriydi ve Türkiye demokrasi tarihinin yüz akıydı. Tüm toplumun adalet, özgürlük ve yerel demokrasi arayışının bir ifadesiydi. Gezi öyle bir direnişti ve öyle bir önemli demokrasi eylemiydi ki üzerinden 6,5 yıl geçti ve iktidar hala onun travmasını yaşıyor. Şimdi 'üç kişiyi ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırırsak o zaman cadı avını tamamlamış oluruz ve Gezi direnişinin ruhunu ortadan kaldırmış oluruz' diye düşünüyorlar. O dayanışma ruhunu bitiremezsiniz."

"Erken seçim ihtimali güçlüdür"

Basın mensuplarının, erken seçim tartışmalarını anımsatması üzerine Oluç, "Hangi tarihte olacağını söylemek mümkün değil ama en azından 2023'e kadar bu iktidarın koltuğunda oturamayacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla bir erken seçim ihtimali güçlüdür. İktidar, kamusal ve demokratik meşruiyetini yitirmiş bir iktidar halindedir. Eğer, bu kamusal ve demokratik meşruiyeti yeniden kazanmak istiyorsa bir erken seçime ihtiyaç vardır." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hiçbir şekilde toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediğini savunan Oluç, "Bir erken seçim ihtiyacı vardır ama iktidarın erken seçimden köşe bucak kaçacağını, bunu istemeyeceğini düşünüyoruz." dedi.