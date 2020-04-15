HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yoğun görüşmelerin ardından kabul edildiğini belirterek, teklifte eşitliğin ve adaletin sağlanması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Teklifin bütün maddelerinin görüşmelerinde verdikleri önergeler ile itirazlarını dile getirdiklerini belirten Oluç, "Cezaevlerinde 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü vardı. İnfaz yasası sonucunda yaklaşık 90 bin kişi etkilenecek ve cezaevi dışına çıkacak ama 200 bin kişi bu koşullarda cezaevinde kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuhaf bir sokağa çıkma yasağı ilan etme hadisesi yaşandı ve toplum sağlığı açısından çok ciddi riskler yaratıldı. Bunun sonu istifa ve onu kabul etmemeye kadar vardı. Yani halkın sağlığının düşünüldüğü, tartışıldığı veya tedbirlerin alınmaya çalıştığı bir dönemde bir gördük ki iktidar kendi içindeki iktidar oyunlarıyla, mücadeleleriyle meşgul. Saray içi entrikalar dönemiyle karşı karşıya olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde bir kez daha gördük, yaşadık."

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını eleştiren Oluç, "Hafta içi herkes sokağa çıkabilir, işçiler, emekçiler ağır koşullar altında çalışabilir ama hafta sonu evlerinde oturacaklar. Böyle bir tedbir gerçekten akıl alır gibi değil. Bu koronavirüs karşısında kısmi zamanlı mücadele anlamına geliyor." dedi.

Oluç, ilaç ve gıda gibi zorunlu sektörler dışında üretimin sürdürülmesinin doğru olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü hatırlatan Oluç, teklifte grev yasağına ilişkin bir düzenlemenin bulunduğunu ve bunun "fırsatçılık olduğunu" savundu. İtirazları sonucunda bu maddenin geri çekileceğini belirten Oluç, teklifte ücretsiz izne ayrılanlara verilmesi planlanan 1177 liralık ödemeyi de kapsayan maddeye de itiraz ettiklerini söyledi.

Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:22 Kaynak: AA

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