HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Barolar, herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Barolar, herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor." dedi.

Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinin dün gece tamamlandığını, muhalefetin karşı duruşuna rağmen teklifte hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde yaşananlara değinen Oluç, "Bu teklifi getiren iktidar partileri, ortaklar teklifi savunamadılar. Hukuk ve demokrasi açısından bakıldığı zaman bu teklifin neden makul bir teklif olduğunu muhalefete anlatamadılar. Zaten anlatabilecekleri bir şey de yoktu. Komisyon toplantılarında bu ortaya çıktı." diye konuştu.

Oluç, komisyon toplantıları sürerken baro başkanlarını Meclis kapısı önünde beklediğini ve Meclise alınmadığını hatırlattı. Baroların herhangi bir meslek örgütü olmadığını vurgulayan Oluç, "Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor. İktidar, barolar insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmasın, biat etsin, biat etmeyen barolar tasfiye edilsin istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyaya ilişkin yasakların önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelme ihtimalinin yüksek olduğunu savunan Hakkı Saruhan Oluç, şunları kaydetti:

"Sosyal medya alanında evet çok ciddi sorunlar var. Kişilik haklarına yönelik çok ciddi saldırılar yapılıyor. Bizler özellikle HDP milletvekilleri ve yöneticileri bu ihlallerle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Ak trol ordusunun bize yönelik saldırılarıyla her gün sosyal medyada karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıllardan beri oluyor. İktidar partisi kurduğu ak trol ordusuyla sosyal medya alanının kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak için her türlü adımı attı. Siyasi etiğe ve basın etiğine aykırı olan her türlü adımı attı. Bunu tartışmaya devam edeceğiz. Twitter'in 7 bin 340 hesabın kapatılması meselesi aslında bunun çok açık bir işaretiydi. Bu tartışmada, yasakçı zihniyetle şimdi bir kez daha karşı karşıya kalacağız. Hedefin çok açık ne olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini yükseltmesini engellemek, sosyal medya alanını daha fazla iktidar lehine kullanabilmek için bu adımları atacaklar ve bir teklifle karşımıza gelecekler. Temel hedef muhalif sesleri kısmaktır."

Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
14:23
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
14:00
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
13:40
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
13:33
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
12:43
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
12:28
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
12:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 14:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]