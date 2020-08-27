HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Yargı, Musa O.'yu kaçma ihtimali olmadığı için saldı.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Yargı, Musa O.'yu kaçma ihtimali olmadığı için saldı. Bugün cezaevinde tutulan siyasetçiler Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP'li yöneticiler, avukatlar, yazarlar, akademisyenleri, kaçma şüphesi olduğu için mi cezaevinde tutuyorsunuz?" dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İntihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O'nun, sosyal medya baskısıyla tutuklandığını savunan Oluç, Musa O'nun, bir hafta içerisinde serbest bırakılmasını kınadı.

Oluç, "Kimdir Musa O.'yu koruyanlar? Musa O.'nun suç ortakları var mıdır? Kimler arkasında durmuştur?" sorularını yöneltti.

Bu olayda "yargının, cinsel suçun failine sahip çıktığını" ileri süren Oluç, bu konunun, hukuki olarak peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Oluç, "Yargı, Musa O.'yu kaçma ihtimali olmadığı için saldı. Bugün cezaevinde tutulan siyasetçiler Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP'li yöneticiler, avukatlar, yazarlar, akademisyenleri, kaçma şüphesi olduğu için mi cezaevinde tutuyorsunuz?" diye konuştu.

"Vaka artışından vatandaşı sorumlu tutuyor"

Kovid-19 vaka sayılarının Türkiye'de arttığını ifade eden Oluç, iktidarın bireysel önlemlerle bunun atlatılmasına yönelik gayret gösterdiğini savundu.

Oluç, " Ankara, İstanbul ve Diyarbakır gibi illerdeki tabip odalarının açıkladığı rakamlar, Sağlık Bakanlığının pandemiye ilişkin verilerinin eksik, çarpıtılmış olduğunu açıkça ortaya koyuyor." iddiasında bulundu.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van, Şırnak ve Hakkari'de vaka sayılarının arttığını ve sağlık altyapısının yetersiz olduğunu söyleyen Oluç, Sağlık Bakanlığını bu illerde özel inceleme yapmaya çağırdı.

Pandemi nedeniyle kamuya getirilen esnek çalışma uygulamasının özel sektörde olmamasını eleştiren Oluç, sağlık çalışanlarının durumunun vahim, alınan önlemlerin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yetersiz olduğunu öne sürdü.

"Karadeniz halkından özür dilemeyecek misiniz?"

HDP'li Oluç, Giresun'daki sel felaketine ilişkin öfkelerinin, acılarından daha büyük olduğunu vurgulayarak, " Doğu Karadeniz'de aylardır ve yıllardır yaşananlar, ne kader ne de Allah'ın takdiridir, doğanın laneti de değildir. İnsanın yarattığı sonuçları yaşıyoruz." dedi.

İktidarın bölgede bu sel felaketlerine yol açacak kararlar aldığını belirten Oluç, "Sonra bu iktidarın bakanları kepçelere binip dolaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı orala gittiniz, insanları rencide eden konuşmalar yaptınız, bir özür dilemeyecek misiniz? Nurettin Canikli, Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin üst düzey yöneticileri, bir özür dilemeyecek misiniz Karadeniz halkından?" ifadelerini kullandı.

Elindeki fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Oluç, "Dere yatağının üzerine inşaatlar yapılmış, yetmemiş yanına HES'ler yapılmış. İmar konusunda kararı kim veriyor? Bu HES'leri kim yapıyor? İktidarın yanında olan sermaye şirketleri yapıyor." şeklinde konuştu.

Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin de Oluç, iktidarın son 10 yılda birçok kez doğal kaynak bulunduğuna ilişkin açıklamalar yaptığını, bunların seçime yönelik söylemler olduğunu öne sürdü.

Oluç, havaların soğumasıyla doğal gaza zam yapılacağını savunarak, "Korkumuz nedir? Bu iktidar, 'gaz çıkarma maliyetine katılım payı' adı altında, kendi yandaş şirketlerini zengin etmek için yakında milletten yeni vergi toplamaya başlayabilir, 'gaz çıkarma vergisi' koyabilir. İktidarın şapkadan tavşan çıkarma usulleri bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de savaşa değil, diplomasiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hakkı Saruhan Oluç, söz konusu bölgedeki kaynakların, bu denizlere kıyısı olan bütün ülkelerce ortak kullanılması gerektiğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Hakkı Saruhan Oluç, Karadeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak         
14:57
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak         
14:30
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı         
11:10
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı         
05:31
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 20:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei