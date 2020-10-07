HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "TÜİK'in hormonlu verileri gerçekleri yansıtmıyor. Çarşıya, pazara giden herkes bunu biliyor. Gerçek hayat pahalılığı yüzde 30 ile 40 arasında değişmektedir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6-7 Ekim olayları nedeniyle açılan soruşturmanın "siyasi bir karar" olduğunu öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Bazen öyle delilleri karartılmış olaylarla karşılaşırsınız ki bunların faillerine ulaşamayabilirsiniz. Turgut Özal'a düzenlenen hain girişimin faillerinin bulunmadığı gibi." açıklamalarını aktaran Oluç, Turgut Özal suikastını düzenleyen kişinin yakalandığını ancak suikastın arkasındaki güçlerin yakalanmadığını söyledi.

Bu güçlerin derin devlet içindeki odaklar olduğu için yakalanmadığını iddia eden Oluç, "Cahit Özkan bunu kastediyor. Biz de bunu söylüyoruz. Kobani protestolarını kana bulayan provokatörler kimlerdir? Bu olayın failleri hakkında neden şimdiye kadar sadece Yasin Börü ile ilgili dava açıldı? Kontrol edilemeyen güçler kimlerdi? Acaba bunlar devlete yerleştirilen çeşitli istihbarat örgütleri miydi? Biz bunları sorduk. Bu davanın 6 yıl beklemiş olmasının nedeni delil toplamak değildir. Soruşturma hukuki değil siyasi olduğu için gündeme gelmiştir. Bu karar, iktidarın çeşitli odakları tarafından alınmıştır." diye konuştu.

AB'nin Türkiye raporu

AB Komisyonu'nun Türkiye raporuna değinen Oluç, "AB ülkelerle ilgili ilerleme raporu açıklıyor ama AB bu sefer Türkiye ile ilgili gerileme raporunu açıkladı. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi alanlarda Türkiye'nin geri adım attığı raporda belirtildi. AB'nin İlerleme raporu, gerileme raporu olarak ortaya çıktı. Bunun sorumlusu iktidarın iç ve dış politikalarıdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Oluç, Facebook'un Türkiye'ye temsilci göndermeyeceği yönünde haberlerin çıktığını belirtti.

Diğer sosyal medya mecralarının da aynı yönde karar alabileceğini savunan Oluç, "Bu kanunla birlikte sosyal medya mecraları Türkiye'ye gelmeyecek ve bunun sonunda sosyal mecra ağları kullanılamaz hale gelecektir. Ortaya çıkan durum çok vahimdir. Çünkü onlar Türkiye'ye gelirse başlarına nelerin geleceğini biliyor. Onlar cezalardan değil, hukuksuz yere paylaşımların kaldırılması baskılarından çekiniyorlar." dedi.

Oluç, TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Çarşıya, pazara giden herkes bunu biliyor. Gerçek hayat pahalılığı yüzde 30 ile 40 arasında değişmektedir. TÜİK'in açıkladığı rakamlar sahte verilerdir. İnsanların aklıyla alay ediyorlar." diye konuştu.

HDP hakkında yalan ve rencide edici haberler yapıldığını iddia eden Oluç, bu konuda RTÜK'e başvurduklarını, RTÜK'ün de sürekli "Değerlendirmeleri yapıyoruz." diye cevap verdiğini ancak bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Oluç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin bir soru üzerine, bölgedeki sorunların askeri müdahalelerle çözülemeyeceğine inandıkları için "hayır' oyu vereceklerini belirtti.