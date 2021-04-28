HDP Grup Başkanvekili Oluç, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Pandeminin bu durumda olduğu, çok ciddi sosyal güvencelere ihtiyaç duyulduğu bir dönemde kısa çalışma ödeneğinin üç ay değil, yıl sonuna kadar uzatılması gerekiyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecine değinerek, "Tam kapanma deniliyor ama tam kapanma değil. İktidar için tam bir sorumsuzluk örneğiyle karşı karşıyayız. Emekçiler, esnaf, öğrenciler, çiftçiler, kadınlar tam sefalet, tam borçluluk, tam ölüme terk etme adımıyla karşı karşıya. Sosyal güvencesiz bir tam kapanma olabilir mi?" diye konuştu.

Hakkı Saruhan Oluç, kısa çalışma ödeneğinin 19 gün sonlandırılmasının bile emekçilere, işçilere çok büyük zarar verdiğini savundu.

Kısa çalışma ödeneği için üç aylık uzatmanın yetmeyeceğini belirten Oluç, "Pandeminin bu durumda olduğu, çok ciddi sosyal güvencelere ihtiyaç duyulduğu bir dönemde kısa çalışma ödeneğinin üç ay değil, yıl sonuna kadar uzatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin açıklamasını anımsatan Oluç, emeklilerin bayram ikramiyesinin, eğer asgari ücrete göre değerlendirilecekse 1800 lira, enflasyon kaybına göre değerlendirilecekse en az 1550-1600 lira olması gerektiğini söyledi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki taş ocağı protestolarına da değinen Oluç, İkizdere'deki halkın mücadelesinin yanında olduklarını ve onlarla dayanışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Gazetecilerin, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaları ve açıklamaları anımsatması üzerine Oluç, "Bir bakan çok açık bir şekilde temsil ettiği kuruma zarar vermiş. Bunun soruşturmaya uğraması gerekiyor. Bakan olduğu için de Yüce Divan'a gitmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

"Bazı ilaç firmalarının, Kovid-19 aşısı üreten firmalarla iletişime geçtiği ve eczanelerde bunun ücret karşılığında satılacağı" yönündeki iddialara ilişkin görüşü sorulan Oluç, "Şimdi ortaya çıkıyor ki eğer bu haber doğruysa; devletin aşı alacak parası kalmamış, aşıyı kendisi getiremiyor, özel şirketler üzerinden bu aşıyı getirmeyi ve parayla halkı aşılamayı öngörüyor demektir. Bu, vahim bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.