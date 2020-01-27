HDP Grup Başkanvekili Oluç'tan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç'tan deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Oluç'tan deprem açıklaması Açıklaması

6 saat önce

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bir deprem yaşandıktan sonra bu konunun tartışılması, bundan sonra yaşanacak olumsuzluklara karşı önlemlerin bir an önce alınması içindir.

HDP Grup Başkanvekili Oluç'tan deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bir deprem yaşandıktan sonra bu konunun tartışılması, bundan sonra yaşanacak olumsuzluklara karşı önlemlerin bir an önce alınması içindir. Deprem engellenemez, doğru; önlem almamak öldürür." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de depremlerin sık sık karşılaşılan bir durum olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu tür acı olaylarda yardımlaşma duygusunu ön planda tuttuğunu belirtti.

Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrasında vatandaşların yardımlaşma konusunda birlikte hareket ettiğini söyleyen Oluç, yardımlaşma konusunun siyasi malzeme haline getirildiğini öne sürdü.

Ergani Belediyesinin araçlarıyla gönderilen yardım malzemelerinin kente sokulmadığını ifade ederek, valiliğin tutumunu eleştiren Oluç, "Bunun doğru olmadığını vurguluyoruz. Böylesine vicdanı kararmış bir iş olabilir mi? Biz bundan yılacak insanlar değiliz. Diğer belediyelerimizden gelen yardımların, AFAD'a ulaştırılarak halka ulaşması sağlandı." dedi.

Deprem konusunun güncel olarak tartışılması gerektiğini vurgulayan Oluç, "Bu, konunun siyasileştirilmesi değildir. Bir deprem yaşandıktan sonra bu konunun tartışılması, bundan sonra yaşanacak olumsuzluklara karşı önlemlerin bir an önce alınması içindir. Deprem engellenemez, doğru; önlem almamak öldürür." diye konuştu.

Marmara depreminin ardından bir yıllığına ÖTV toplanmaya başlandığını ancak bunun kalıcı hale geldiğini, toplamda 61 milyar liradan fazla verginin toplandığını aktaran Oluç, bu paraların nereye harcandığını sordu.

Olası İstanbul depreminin herkesçe konuşulduğunu ancak bir önlem alınmadığını savunan Oluç, risk altında bulunan binaların mutlaka yerinde dönüşüme tabi tutulmasını istedi.

Elazığ depreminde bir arama kurtarma personelinin göçük altında kalan kişiyle iletişim kurabilmek için Kürtçe konuştuğunu anlatan Oluç, sağlık alanında Kürtçe'nin de kullanılması gerektiğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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