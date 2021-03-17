HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki

17.03.2021 16:49
HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek "Nasıl Enis Berberoğlu'nun düşürülmüş milletvekilliğini tekrar iade etmek zorunda kaldıysanız yine aynı şey olacak.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek "Nasıl Enis Berberoğlu'nun düşürülmüş milletvekilliğini tekrar iade etmek zorunda kaldıysanız yine aynı şey olacak. Siz, tarihe milletvekilliklerini hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı biçimde düşüren ve sonra yeniden iade eden bir Meclis Başkanı olarak geçeceksiniz." dedi.

Oluç ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Hukuksuz bir şekilde Gergerlioğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunduğunu savunan Oluç, yargının, siyasi iktidarın sopası olarak toplumsal ve siyasal muhalefetin, özellikle HDP'nin üzerinde oyun oynadığını ileri sürdü. Oluç, şöyle devam etti:

"Çok açık bir şekilde yargıyı suçluyoruz. Yargı, yasama iradesinin üstünde bir oyun oynamaktadır. Yargı, bir vesayet odağı haline gelmiştir. Siyasi iktidarın vesayet odağı olarak hakkımızda mahkeme kararları çıkarmakta, fezlekeler düzenlemektedir. Geçmişte 'Vesayete karşı mücadele ediyoruz.' diyenler ve bugün iktidarda olanlar, yargı aracılığıyla Meclis üzerinde bir vesayet oluşturmuşlardır. Savcılar, HDP'li vekiller hakkında fezleke hazırlama yarışı yapmaktadırlar. Çünkü bu sayede terfi almaktadırlar, ödüllendirilmektedirler. Hukuksuz kararlar karşısında boyun eğmeyeceğiz. Hem ulusal hem uluslararası alanda buna karşı hukuk ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Anayasa'nın dokunulmazlık maddelerine uygun davranmaya davet ediyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu konusunda Anayasa'yı çiğneyen TBMM Başkanlığının, bunu bir kez daha yaptığını iddia eden Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaptığınızla Meclis'in itibarını artırmıyorsunuz, yasamanın gücünü, kuvvetler ayrılığını güçlendirmiyorsunuz. Tam tersine Meclis'i yargının bir aracı haline getiriyorsunuz, Meclis'in itibarını yerle bir ediyorsunuz. Nasıl Enis Berberoğlu kararında geri dönüp Berberoğlu'nun düşürülmüş milletvekilliğini tekrar iade etmek zorunda kaldıysanız yine aynı şey olacak. Siz, tarihe aslında milletvekilliklerini hukuksuz ve Anayasa'ya aykırı biçimde düşüren ve sonra tekrardan onlara milletvekilliklerini iade eden bir Meclis Başkanı olarak geçeceksiniz. Bunu yapmayı sürdürmeyin. Hukuka, Anayasa'nın dokunulmazlık maddelerine uygun davranmaya bir kez daha sizi davet ediyoruz."

"Küçük ortağa bir hediyeydi"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise bu meselenin burada bitmeyeceğini, Yargıtayın kararı ve kararın Genel Kurulda okunması, istinaf, soruşturma ve Anayasa Mahkemesi sürecinin Türkiye tarihinde daha on yıllar boyunca tartışılmaya devam edileceğini savunarak "Bugün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözlerini arkasına alan Meclis Başkanlık Divanı, egemenliği ayaklarının altına almıştır. Halkın oy verdiği bir milletvekilinin hukuksuz, tamamen siyasi vesayetle hızlandırılan, onaylattırılan, buraya getirtilen kararını okumakla egemenliğin artık millette olmadığını bütün Türkiye ve dünyaya ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Beştaş, geçen yasama döneminde HDP'li 11 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürüldüğünü, Gergerlioğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile bu sayının 14 olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda oturmaya devam eden Gergerlioğlu'nun yanında olacaklarını aktaran Beştaş, "Herhalde bugünkü tezkere küçük ortağa bir hediyeydi. Hani o her gün kapatma istiyorlar, hukuksuz bir şekilde hedef gösteriyorlar ya yarın kongreleri var MHP'ye, herhalde 'Bunu sana veriyoruz.' demek istediler ama verilen halktır, halkın iradesidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki
HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki
HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki
HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki

Halkların Demokratik Partisi, Enis Berberoğlu, Milletvekili, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekillerinden Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine tepki - Son Dakika


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