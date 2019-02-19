Son Dakika Haberleri: Hdp Grup Toplantısı

Hdp Grup Toplantısı

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokratik seçeneği daha da yükseltmeliyiz.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokratik seçeneği daha da yükseltmeliyiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Pervin Buldan, HDP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu öne sürerek, "Bir yanda halklara nefes aldırmayan faşizm, bir yanda da ülkeye nefes aldıracak güçlü bir demokrasi seçeneği var. Bir yanda karanlık var, diğer tarafta aydınlık var. Leyla bu karanlığı dağıtmak için 104 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri zalimlerin kurduğu tecrit sistemi ve faşizme 'dur' demek için yapılan bir müdahaledir. Tarihi bir direniştir" ifadelerini kullandı. Hukuku dışlamaya dayalı bir yönetim biçiminin karşılarına çıktığını iddia eden Buldan, "Demokratik hak ve özgürlüklere, demokratik siyasete, parlamentonun iradesine darbe yapıldıysa, ülke yarı açık cezaevine dönüştürüldüyse bunun ardında yatan tecrit sistemidir. Tecrit, faşizmi ayakta tutmak için oluşturulan bir sistemdir. Tecrit sistemi toplumu, demokrasiyi, barış planlarını çökertme planıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bir tecrit devletine, tecrit cumhuriyetine dönüştürüldü. Ülkeyi tecritten çıkartmak için el ele, omuz omuza vermeliyiz. Demokratik seçeneği daha da yükseltmeliyiz. Bunu hep birlikte başaracağız, Leyla ile başaracağız, Sebahat ile başaracağız, açlık grevindeki arkadaşlarla başaracağız" dedi.

Toplantının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığının hatırlatılması üzerine Buldan, "Çok umursadığımız bir şey değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:09 Kaynak: İHA

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