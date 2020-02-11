HDP Grup Toplantısı - Son Dakika
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HDP Grup Toplantısı

7 saat önce

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt halkının birlikte yaşadığı, eşitçe, özgürce yaşamdan yana olan demokratik paradigması dışındaki seçeneklerin çözüm olmayacağı bir kez daha kanıtlanmış durumdadır" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt halkının birlikte yaşadığı, eşitçe, özgürce yaşamdan yana olan demokratik paradigması dışındaki seçeneklerin çözüm olmayacağı bir kez daha kanıtlanmış durumdadır" dedi.


Buldan, HDP Grup Toplantısı'da konuştu. Buldan, şöyle konuştu:


"Kürt halkının birlikte yaşadığı, eşitçe, özgürce yaşamdan yana olan demokratik paradigması dışındaki seçeneklerin çözüm olmayacağı bir kez daha kanıtlanmış durumdadır. HDP fikriyatı bugün Türkiye'nin yegane çözüm seçeneğidir. Komplodan çözümsüzlükten medet umanların tüm bu tarihi gerçeklere bir kez daha dönüp bakması gerektiğini belirtmek istiyoruz."


Kürt sorununa ilişkin olarak Buldan, "Kürt sorunu gibi yüz yıllık tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal bir sorunu tecritle, güvenlikçi politikalarda, kayyumlarla, gözaltılarla çözeceğini sanan devlet aklı yanılgı içerisindedir. Kürt ve demokrasi sorununu çözemeyen çözülür, çözülecektir - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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