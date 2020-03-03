HDP Grup Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Grup Toplantısı - Son Dakika

HDP Grup Toplantısı

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Mültecilere, Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır.

HDP Grup Toplantısı, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Mültecilere, Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır" dedi.


Sancar, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Sancar, demokratik siyasette ısrar ettiklerini belirterek, demokratik siyasette yollarının barışçıl çözüm olduğunu dile getirdi. Sancar, "Biz barış çağrılarını Kürt sorunuyla ilgili yaparken bazıları bunu farklı yorumlamaya çalışıyor. Bu çağrılarda bizim tek muhatabımız var. Bizim çağrımız, Türkiye toplumu, Türkiye'nin demokratları, vicdanlı, ahlaklı insanları, emekçileri, kadınları, gençlerinedir. Gelin barış mücadelesini büyültelim. Hangi iktidar mevcut olursa olsun ona barışı hep birlikte dayatalım. Yapmıyorsa, o iktidarı değiştirelim. Biz kimseye 'gelin, masa kurun, oturalım' diye çağrıda bulunmadık. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Demokrasi ittifakından söz ederken de toplumla ittifaktan söz ediyoruz. Şüphesiz toplumdaki her bir bireyi, kuruluşu, örgütlenmeyi muhatap alıyoruz ama bütün muhalefet partileri de bu çağrımızın muhatabıdır. Gelin, birlikte demokrasi ittifakını örelim. Birleşebileceğimiz, uzlaşabileceğimiz, mutabık kalabileceğimiz temel ilkeleri tespit edelim, temel değerleri müzakere edelim ve ülkeye yeni bir yol önerelim" ifadelerini kullandı.


Sancar, mülteci krizinin insanlık krizi olduğunu söyleyerek, "Mültecilere karşı her saldırı insanlığa saldırıdır. Mültecileri, pazarlık kozu olarak ölüm yolculuğuna sürüklemek büyük vicdansızlıktır fakat onları sınır kapılarında, soğuk havada çadırsız, gıdasız bekletmek, gaz ve plastik mermiyle müdahale etmek de o kadar büyük bir vicdansızlıktır. Mültecilere, Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor
Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:33:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Grup Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]