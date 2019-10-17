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Son Dakika Güncel HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası

HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası

1 saat önce

HDP Hakkari İl Başkanı Sinan Kaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası, System.String[]

HDP Hakkari İl Başkanı Sinan Kaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davanın duruşmasında tutuksuz sanık Kaya, avukatı ile hazır bulundu.

Kaya, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Avukatın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Halkların Demokratik Partisi, Sinan Kaya, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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