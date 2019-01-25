Son Dakika Haberleri: Hdp Hakkari Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi

Hdp Hakkari Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi

2 saat önce

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Hdp Hakkari Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi, System.String[]
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Güven'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya Güven ve avukatları katılmadı.

Sanığın tutukluluk halini değerlendiren mahkeme, Güven'in yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstenilen ceza


İddianamede, Leyla Güven hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Leyla Güven, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak 2018'de gözaltına alınmış, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Güven, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 7 Kasım 2018'den bu yana açlık grevini sürdürüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:44 Kaynak: AA

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