HDP, "Herkes İçin Adalet" kampanyasını başlatıyor - Son Dakika

HDP, "Herkes İçin Adalet" kampanyasını başlatıyor

08.02.2021 11:23
HDP,

HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.

Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kampanyanın açıklanacağı toplantıya, HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra siyaset, sanat ve akademi dünyasından bazı isimlerin katılması bekleniyor.

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP, 'Herkes İçin Adalet' kampanyasını başlatıyor - Son Dakika


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