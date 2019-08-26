HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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-HDP heyetini Kılıçdaroğlu'nu ziyareti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:57 Kaynak: AA
Kayyumun ardından Bakanlık, HDP'li 8 belediye meclis üyesini görevden aldı CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor