Son Dakika Haberleri: HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

30 dakika önce

-HDP heyetini Kılıçdaroğlu'nu ziyareti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

-HDP heyetini Kılıçdaroğlu'nu ziyareti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sezai Temelli, Alican Önlü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:57 Kaynak: AA
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