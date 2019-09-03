Hdp heyeti tüsiad'ı ziyaret etti
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İSTANBUL DHAHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.
Toplantıda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyaset gündemindeki konular ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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