Hdp heyeti tüsiad'ı ziyaret etti

İSTANBUL DHA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

Toplantıda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyaset gündemindeki konular ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

