Son Dakika Haberleri: Hdp heyeti tüsiad'ı ziyaret etti
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Hdp heyeti tüsiad'ı ziyaret etti

7 saat önce

İSTANBUL DHAHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

Hdp heyeti tüsiad'ı ziyaret etti, System.String[]

İSTANBUL DHA
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.
Toplantıda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyaset gündemindeki konular ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Halkların Demokratik Partisi, Simone Kaslowski, Sezai Temelli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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