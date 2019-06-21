Son Dakika Haberleri: HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor
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HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

47 dakika önce

HDP: İktidar Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor, System.String[]
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrası yaptığı ilk açıklamada seçim stratejisinin bundan sonra değişmeyeceğini, iktidarın Öcalan ile HDP'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını bildirdi.

HDP, Abdullah Öcalan'ın çağrısının partinin şu ana kadar izlediği seçim stratejisiyle de uyumlu olduğunu açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:08 
Abdullah Öcalan, Halkların Demokratik Partisi, Dünya
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