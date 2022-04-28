HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı - Son Dakika
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HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı

28.04.2022 22:13
HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı

Tekirdağ HDP İl Başkanı Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Tekirdağ HDP İl Başkanı Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Halkların Demokratik Partisi, Tekirdağ, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı - Son Dakika
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