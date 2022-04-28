HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ HDP İl Başkanı Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ