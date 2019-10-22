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HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

41 dakika önce

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı, System.String[]

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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