Son Dakika Haberleri: Hdp İl Başkanından "Millet İttifakı'na Destek" Açıklaması

Hdp İl Başkanından "Millet İttifakı'na Destek" Açıklaması

1 saat önce

HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nı geriletecek Millet İttifakı adaylarını desteklediklerini söyledi.

Hdp İl Başkanından
HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nı geriletecek Millet İttifakı adaylarını desteklediklerini söyledi.

Bakın, parti binasında il yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde bazı yerlerde HDP'nin aday çıkarmayacağına işaret eden Bakın, AK Parti ile MHP'nin adayları kazanacağına İlkadım'da İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Necattin Demirtaş'ın kazanmasını isteyeceklerini belirtti.

Bakın, "Bence Necattin Demirtaş gayret etsin, çalışsın, kazansın. İstanbul'da neyi destekleyeceğiz? Demokrasiden yana olanlar, bunun içinde CHP varsa, İstanbul'da AKP'yi geriletmek için AKP-MHP ittifakını geriletmek için CHP'nin adayı desteklenebilir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:15 Kaynak: AA

MHP, Ak Parti, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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