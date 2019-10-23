Son Dakika Haberleri: HDP İl Başkanının terör propagandasından gözaltına alınması
Son Dakika Güncel HDP İl Başkanının terör propagandasından gözaltına alınması

HDP İl Başkanının terör propagandasından gözaltına alınması

31 dakika önce

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HDP İl Başkanının terör propagandasından gözaltına alınması, System.String[]

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Dün, Sakarya'da sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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