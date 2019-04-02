Son Dakika Haberleri: Hdp İl Başkanlığı PKK Kampına Dönmüş

Hdp İl Başkanlığı PKK Kampına Dönmüş

1 saat önce

Halkların Demokrat Partisi (HDP) Adana İl Başkanlığında kurulan gençlik meclisi odasında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile teröristlerin posterleri bulunurken, PKK için de övücü sözler yazıldığı belirlendi.

Hdp İl Başkanlığı PKK Kampına Dönmüş, System.String[]
Halkların Demokrat Partisi (HDP) Adana İl Başkanlığında kurulan gençlik meclisi odasında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile teröristlerin posterleri bulunurken, PKK için de övücü sözler yazıldığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, 10 Mart Pazar günü şafak vakti aralarında Adana HDP Eş İl Başkanı Gülseren T. ve eski eş başkanı Hüseyin B.'nin de olduğu 13 kişinin sözde "paralel mahkeme" kurarak vatandaşları yargıladığı iddiasıyla operasyon yaptı.

Polis operasyon kapsamında iki zanlıyla birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı. Polis bu operasyonda HDP'nin il başkanlığı binasına da girerek arama yaptı. Yapılan bu aramalarda sözde paralel mahkeme kurulduğuna dair kozmik odada birçok belge ele geçirildi. Bunun yanı sıra il başkanlığı binasında gençlik meclisi olarak belirlenen bir odada ise bölücü terör örgütü PKK'nın cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin posterleri olduğu görüldü. Ayrıca gençlere Öcalan'ın sözlerinin aktarıldığı, PKK'dan ise övgü ile söz edilerek gençlik meclisinin bir PKK kampı gibi çalıştığı belirlendi. Bu fotoğraflar ve sözlerden dolayı da parti yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Gülseren T., Hüseyin B., Enver Ö., Mustafa Y., Ali A., Sait E., Yaşar D. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:07 Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, Adana, Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa
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