Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın'dan flaş iddia

Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar göndereceğini duyurdu