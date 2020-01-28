Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

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Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret
11 dakika önce
HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (2)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (2)
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