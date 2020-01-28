Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret

11 dakika önce

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (2)

HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, Elazığ'daki depremzedelere ziyaret (2)

Hdp il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden, elazığ'daki depremzedelere ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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